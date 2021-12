Angela Paone e Antonio Stellacci si sposano/ L’annuncio a Uomini e Donne…

Fiori d’arancio a Uomini e Donne nella puntata del 16 dicembre. Nello studio del dating show di canale 5 sono tornati Angela Paone e Antonio Stellacci. L’ex dama e l’ex cavaliere si sono incontrati per la prima volta nello studio del dating show di canale 5. Dopo una prima conoscenza, hanno cominciato a frequentarsi e il sentimento è esploso subito al punto da portarli a lasciare il programma poco dopo per vivere la storia nella vita quotidiana. Oggi, sono tornati a Uomini e Donne per annunciare il matrimonio. Felici, innamorati, complici e soprattutto convinti della decisione presa, Angela e Antonio hanno ringraziato la redazione e Maria De Filippi per l’opportunità che gli ha offerto dandogli la possibilità di trovare il vero amore.

Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Bacio in esterna con Martina e...

L’annuncio di Angela e Antonio ha scatenato la reazione entusiasta degli altri protagonisti della trasmissione. Tutto lo studio, infatti, ha applaudito l’ex dama e l’ex cavaliere e la stessa Tina Cipollari si è congratulata con la coppia ricordando che “c’è gente che cerca l’amore da nove anni e non lo trova”.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia stoccata a Andrea Nicole e Ciprian/ "Non si può procedere in anarchia"

Angela Paone e Antonio Stellacci: “Ci sposiamo il 17 dicembre”

Dopo aver annunciato il matrimonio, Angela e Antonio hanno annunciato che si sposeranno il 17 dicembre. “Volevamo sposarsi di venerdì 17 perchè la prima volta che siamo usciti era un un venerdì 17″, ha spiegato Antonio il quale ha aggiunto che, guardando il calendario, se non avessero scelto il 17 dicembre come data, avrebbero dovuto aspettare il 2023 prima di trovare un altro venerdì 17. La puntata di Uomini e Donne è stata registrata alcuni giorni fa. Domani, dunque, la coppia convolerà a nozze.

Grande gioia, dunque, in studio per Angela e Antonio che poi hanno ballato insieme non nascondendo la gioia di essersi finalmente trovati e la stessa Maria De Filippi si è complimentata con loro.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: bacio per Matteo Ranieri?

© RIPRODUZIONE RISERVATA