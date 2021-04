Angela Paone, Uomini e Donne/ Luca Cenerelli: “Mi dispiace, ti chiedo scusa”

Angela Paone e Luca Cenerelli si ritrovano al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi. Dopo essersi scontrati nella scorsa puntata in seguito ad alcuni commenti fatti dal cavaliere sui social, Luca e Angela si ritrovano nuovamente l’uno di fronte all’altra. Dopo aver pensato a quanto accaduto, Luca chiede scusa ad Angela per quello che ha detto. “Ti chiedo scusa. Ho capito di aver sbagliato. Mi dispiace anche per aver fatto riferimento all’età delle donne. Non volevo dire che sei una donna finita. Ma dove? Guardati? Mi dispiace”, spiega il cavaliere. Angela resta in silenzio e, dopo averlo ascoltato, replica. “Ti scuso a livello umano, ma non in modo affettivo. Se fossero stati messaggi privati non li avrei neanche fatti vedere alla redazione. Avresti dovuto fermare quei commenti”, dice la dama.

Angela Paone: “Sono una figlia adottiva e mi ha fatto male leggere quelle cose”

Luca Cenerelli ribadisce le proprie scuse ad Angela Paone spiegando di non aver mai voluto ferirla parlando dell’età delle donne. “Mi dispiace davvero. Se due persone vogliono una famiglia si trova una soluzione”, ammette il cavaliere. “Io sono una figlia adottiva e leggere quelle cose mi ha fatto male perchè dalla mia famiglia ricevo un grandissimo amore ed è per quello che sto ancora con mio padre e mia padre”, spiega la dama. Chi, tuttavia, non crede alle parole del cavaliere è Gianni Sperti. “Mi dispiace, ma queste scuse le vedo come un modo per ripulirsi l’immagine“. Lo stesso pensiero è quello che ha Gemma Galgani.

