Bufera attorno alla vice premier Angela Rayner che ha spiegato di aver pagato meno tasse sulla seconda casa: ecco che cosa è accaduto.

Nuova bufera nel governo britannico di Starmer, questa volta all’indirizzo di Angela Rayner, la vicepremier. Come riferito dai principali tabloid inglesi, a cominciare dal Daily Mail, la donna è finita sotto indagine per alcune presunte irregolarità fiscali riguardanti la sua seconda casa.

È emerso infatti che avrebbe utilizzato parte dell’indennizzo sanitario del figlio disabile per acquistare l’abitazione, impiegando dunque quei proventi in maniera illecita. Dopo che la notizia è divenuta pubblica, l’opposizione ha chiesto che Angela Rayner si dimetta o venga licenziata, accusandola di aver pagato un’imposta di bollo più bassa di quanto dovuto nell’acquisto di una lussuosa villa sul mare del valore di 800mila sterline (circa 923mila euro).

È stata la stessa vicepremier ad ammettere, in lacrime, di aver pagato 40mila sterline in meno sull’imposta di bollo, seppur non ne avesse diritto. Ora attende l’esito di un’indagine condotta dall’organismo di controllo etico, che potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni, se non addirittura di ore.

ANGELA RAYNER NELLA BUFERA, COSA E’ SUCCESSO

Secondo il Mail, il primo ministro Keir Starmer sarebbe intenzionato a “salvare” la sua vice; al suo fianco vi sarebbe anche la cancelliera Rachel Reeves, che ha spiegato di avere “piena fiducia” nella sua “buona amica e collega”. Secondo quanto emerso, la signora Rayner avrebbe ricevuto 162.500 sterline da un fondo fiduciario istituito per prendersi cura del figlio diciassettenne Charlie, nato prematuro. Quel denaro le era stato versato quando aveva ceduto al fondo fiduciario una quota del 25% della sua casa. Inizialmente la vicepremier aveva dichiarato che la villa acquistata era stata adattata alle esigenze del figlio e che aveva trasferito la sua quota di casa al fondo per garantirgli “stabilità”.

Il Telegraph ha ricordato la drammatica storia del figlio della vicepremier, nato nel 2008 con un peso inferiore a 450 grammi e sopravvissuto dopo una lunga battaglia di 11 anni, conclusasi nel 2020, quando la famiglia aveva ottenuto un risarcimento dal Servizio Sanitario Nazionale. In quello stesso anno i Rayner avevano aperto un trust, al quale tre anni dopo avevano trasferito metà della proprietà della casa, senza mai rendere nota l’entità della somma.



ANGELA RAYNER, LA DIFESA DI STARMER

Sir Keir ha spiegato ai parlamentari di aver parlato a lungo con la sua vice dello scandalo, anche se da Downing Street non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto della conversazione. Quel che è certo è che la difesa del governo verso Angela Rayner è rimasta compatta negli ultimi dieci giorni, parlando di accuse “totalmente infondate”, ma nelle ultime ore è stata la stessa vicepremier ad ammettere “l’errore”. Uno sbaglio che non sembra aver scalfito la posizione del premier: “Posso essere chiaro: sono molto orgoglioso di sedere accanto a una Vicepremier che sta costruendo 1,5 milioni di case, che porta avanti il più grande piano di miglioramento dei diritti dei lavoratori da una generazione e che proviene da un ambiente operaio per essere Vice Primo Ministro di questo Paese”.

Vedremo cosa accadrà: solo il primo ministro ha il potere di far dimettere un parlamentare, a meno che non emergano gravi violazioni della legge. Bisognerà dunque capire come si concluderà la vicenda e quale sarà il destino di Angela Rayner che, al momento, appare decisamente in bilico. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.