Si è dimessa la vicepremier Uk Angela Rayner: dopo lo scandalo delle tasse non pagate ha deciso di fare un passo indietro, i dettagli

Angela Rayner ha rassegnato le dimissioni. La vicepremier del governo Starmer ha deciso di lasciare l’esecutivo dopo lo scandalo delle 40.000 sterline di tasse non pagate, approfittando di un’agevolazione fiscale del figlio. L’annuncio è arrivato poco fa dalla stessa Angela Rayner, che ha condiviso una lettera sui propri profili social con cui ha motivato la sua decisione.

Il passo indietro è giunto dopo il verdetto del consulente etico, che ha condannato l’operato della ormai ex vicepremier. Il caso era esploso una decina di giorni fa, con accuse che alla fine hanno travolto la Rayner, la quale ha dichiarato in lacrime di aver usufruito di un’agevolazione fiscale per l’acquisto della seconda casa che non le spettava.

Il primo ministro Starmer l’aveva sempre difesa a spada tratta, ma nella giornata di ieri la sua posizione ha iniziato a scricchiolare, non escludendo un suo licenziamento in attesa del verdetto del consulente Sir Laurie Magnus.

ANGELA RAYNER SI E’ DIMESSA: COSA HA DETTO

Nell’annunciare le sue dimissioni, la signora Rayner si è detta molto pentita di quanto accaduto e ha affermato di assumersi in pieno le proprie responsabilità, spiegando di non aver consultato uno specialista fiscale. Ha anche aggiunto che aver prestato servizio nel governo, dopo essere stata una giovane madre cresciuta in un quartiere popolare, è stato per lei «il più grande onore» della sua vita.

Ma cosa si legge nel verdetto del consulente etico dopo lo scandalo fiscale? «È estremamente deplorevole che la signora Rayner non abbia pagato la corretta aliquota» per l’acquisto della seconda casa, scrive Magnus, «soprattutto considerando il suo status e le sue responsabilità in qualità di Segretario di Stato per l’Edilizia abitativa, le Comunità e gli Enti locali e di Vice Primo Ministro».



ANGELA RAYNER SI E’ DIMESSA: COSA DICE IL CONSULENTE ETICO

Lo stesso consulente precisa che la vicepremier «riteneva di essersi basata sulla consulenza legale ricevuta, ma purtroppo non aveva tenuto conto dell’avvertenza in essa contenuta, che riconosceva che non si trattava di una consulenza fiscale specialistica e suggeriva di chiedere una consulenza specialistica».

Secondo Sir Magnus, la Rayner non ha «agito con integrità e con un impegno esemplare e dedito al servizio pubblico», concludendo che non «ha soddisfatto i più alti standard possibili di condotta corretta, come previsto dal Codice», e ritenendo quindi che il Codice sia stato violato.

L’addio di Angela Rayner è un duro colpo per il governo Starmer, già alle prese con i problemi legati in particolare all’immigrazione dopo un’estate decisamente calda da questo punto di vista. Con le dimissioni, la politica lascia anche la sua carica di vicesegretaria del Partito Laburista: il Labour dovrà ora trovare un nuovo vicepremier e un nuovo numero due del partito.