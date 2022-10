Angela Rende chi è la moglie di Amaurys Perez/ Carriera, curiosità e figli

Angela Rende chi è: cosa si conosce della moglie di Amaurys Perez

Angela Rende è la moglie di Amaurys Perez, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 come concorrente. Nel corso delle puntate ex pallanuotista ha sempre parlato della sua consorte e di quando fosse legata a lei ed è lecito che il web abbia maturato molta curiosità sulla famiglia del gieffino.

Angela Rende è un’insegnate dalle origine cosentine che non è molto nota al mondo dello spettacolo. La donna è infatti lontana dai riflettori, ma insieme al marito si sono classificati al secondo posto a Pechino Express, conosciuti come la coppia degli Sposini. Il loro amore è solido come la roccia e si sono sposati nel 2006, dando alla luce tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy.

Angela Rende chi è: l’intervento del figlio

Angela Rende ha vissuto un periodo buio insieme a suo marito Amaurys Perez, che all’Isola dei Famosi, ha raccontato, dell’operazione del figlio e della morte di suo padre, come riporta Today: “Con la perdita di mio padre mi sono chiuso. Sono tornato da Cuba a Roma per cercare di non pensarci, ma dopo appena 20 gironi è spuntato un nuovo problema: mio figlio rigurgitava il latte.

E ancora: “E’ spuntato fuori che aveva un problema al piloro e che doveva essere operato. I dottori mi hanno spiegato che è un problema che accomuna moltissimi bambini, ma quando si tratta di tuo figlio… vederlo così piccolo con tutti quei tubicini..” La coppia ha vissuto attimi di terrore, per fortuna ora la famiglia sta bene e attende il ritorno di Amaurys Perez a casa dopo il Grande Fratello Vip 2022.

