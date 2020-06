Angela Rende, moglie Amaurys Perez/ “Abbiamo avuto sei aborti e…”

Pubblicità

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Angela Rende può affermarlo con forza: non è solo la moglie del gigante Amaurys Perez o la madre dei loro tre figli, ma svolge anche la professione di insegnante. Il pubblico italiano la conosce bene. Angela è stata molto vicina al marito durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi e in tutte le altre occasioni in cui ha dovuto affrontare sfide fuori e dentro il piccolo schermo. Il loro matrimonio però non è stato semplice e i due hanno dovuto attraversare non pochi scogli. “Abbiamo avuto sei aborti“, hanno detto a Vieni da me qualche tempo fa, “ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato solo nel 2010, quando non ci speravamo più“. Sono stati quattro anni intensi, in cui la coppia ha fatto di tutto pur di accogliere in casa un neonato. “Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto”, ha detto l’ex campione, “abbiamo girato il mondo pur di riuscire a fare un figlio ma i medici ci avevano assicurato che non ce l’avremmo mai fatta”. Per fortuna l’incubo è finito: il primogenito è Gabriel e un anno dopo è arrivato Christian. Poi la piccola Daisy nel 2017.

Pubblicità

Angela Rende, moglie Amaurys Perez: nel ciclone del gossip per…

Angela Rende è finita nel ciclone dei gossip pochi anni fa: durante la partecipazione del marito Amaurys Perez all’Isola dei famosi, qualcuno ha iniziato a diffondere delle voci su un possibile tradimento alle sue spalle. All’inizio si è parlato di un presunto flirt fra Amaurys e Cecilia Capriotti, ma quest’ultima poi ha spostato l’attenzione su Alessia Mancini. Nonostante i dubbi di molti, Angela non ha mai perso la fiducia nel marito e lo ha difeso su tutti i fronti, dai social agli studi televisivi. Perez però ha scoperto tutto solo una volta ritornato in Italia: “Dico che se questi pettegolezzi fossero stati riportati direttamente a me, sarebbe andato bene“, ha detto all’epoca a Fanpage, “sono stato io a scegliere di mettermi in gioco. Ma che abbiano investito mia moglie e i miei figli, anche solo sfiorandoli, mi fa impazzire. Se avessi solo percepito qualcosa mentre mi trovavo in Honduras, avrei abbandonato il gioco”. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Amaurys Perez sarà uno dei protagonisti della terza puntata di Ciao Darwin 7, in onda in replica su Canale 5. Di Angela invece non sappiamo più nulla. Da quando il marito non appare così spesso in tv, anche lei ha scelto di rimanere dietro le quinte. Solo una foto appare nel profilo dell’ex campione: Angela si trova nel lettone, circondata dai tre figli. Impossibile per Amaurys riuscire a ritagliarsi a sua volta uno spazio a letto.

Foto, un quadretto di famiglia





© RIPRODUZIONE RISERVATA