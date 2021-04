Angela Rende, moglie Amaurys Perez/ “Abortivo di continuo e mi dicevano che…”

Chi conosce Amaurys Perez conosce bene anche sua moglie Angela Rende. I due per un certo periodo sono stati protagonisti insieme in tv legati dal loro grande amore e non sono mai mancate le risate nel vederli interagire. Succederà di nuovo lo stesso questa sera? Amaurys Perez sarà concorrente a Game of Games, la trasmissione di Simona Ventura, mentre la moglie questa sera sarà costretto a seguirlo da casa e fare il tifo per lui senza sosta. Ma chi è Angela Rende e cosa fa nella vita a parte essere spalla del marito e tifare per lui quando non può e poteva seguirlo (sia se si tratti di tv o delle sue ex trasferte sportive)?. Angela Rende è calabrese, è nata e cresciuta in provincia di Cosenza, e dal 2006 è un insegnante e dal 2006 è legata proprio al pallanuotista cubano naturalizzato italiano. Dal loro amore sono nati i loro tre stupendi figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy.

A quanto pare, però, non sempre le cose sono andate a buon fine per loro tant’è che la stessa Angela Rende, ospite nello studio di Vieni da me di Caterina Balivo, qualche tempo fa, aveva raccontato qualcosa di spiacevole, l’altro lato della medaglia del suo sorriso ovvero l’aver affrontato ‘sei aborti spontanei’. A quanto pare tutto è successo proprio nei loro primi anni insieme visto che si sono sposati nel 2006 e lei ha raccontato che il primo figlio, quindi Gabriel, è arrivato quattro anni dopo, solo nel 2010, quando non ci speravano più. La stessa moglie di Amaurys Perez ha raccontato che in quegli anni hanno provato di tutto girando il mondo per riuscire ad avere un figlio ma tutti dicevano che non ce l’avrebbero mai fatta nonostante le varie inseminazioni ma alla fine l’esito è andato diversamente. Angela Rende non è stata solo fan e tifosa del marito visto che, mentre durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi era spesso attiva in studio e poi nei vari talk televisivi, e poi ha deciso lei stessa di buttarsi nella mischia partecipando a Pechino Express proprio in coppia con il marito e piazzandosi secondi.

