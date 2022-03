Angela Tuccia chi è fidanzata Massimo Giletti/ Paparazzati insieme: ritorno di fiamma

Angela Tuccia e Massimo Giletti di nuovo insieme? Ritorno di fiamma per l’attrice e modella, che era stata fidanzata, e quindi legata sentimentalmente, per tre anni al conduttore di Non è l’Arena che aveva conosciuto nel 2011. Proprio lei aveva dichiarato che Massimo Giletti fa parte di quelle storie finite, ma che in realtà non lo sono del tutto. Dunque, la passione è tornata tra i due, come testimoniano le foto pubblicate in esclusiva da Il Giornale.

Dalle immagini traspare chiaramente la complicità tra i due, che ha evidentemente spinto il giornalista, dopo mesi vissuti da single, ad uscire allo scoperto con la fidanzata. I due avevano fatto parlare di loro già in occasione della prima del film “Occhiali neri” di Dario Argento al cinema Adriano in piazza Cavour, nel cuore di Roma. Angela Tuccia e Massimo Giletti sono stati avvistati insieme all’evento, al termine del quale si sono allontanati e scambiati un bacio appassionato.

CHI È ANGELA TUCCIA: LA SUA CARRIERA

Angela Tuccia è anche una “collega” di Massimo Giletti perché, sebbene attualmente sia un’attrice a tempo pieno, è stata giornalista. Nata in Svizzera, ma di origini avellinesi, ha studiato chimica e tecnologia farmaceutica all’università di Napoli, poi ha capito di voler intraprendere un’altra strada e quindi ha intrapreso la carriera di modella. In seguito, si è fatta conoscere ai telespettatori italiani grazie al suo ruolo di professoressa a L’Eredità, quando a condurre il programma tv c’era Carlo Conti.

Dopo quell’esperienza televisiva è diventata una giornalista, ma poi si è fatta conoscere anche come attrice; infatti, il suo personaggio di Miriam in Un posto al sole è, ad esempio, uno di quelli che i fan ricordano meglio. Ora si torna a parlare di lei anche per la sua vita sentimentale, con i fan che tornano a chiedersi se sarà proprio lei a convincere Massimo Giletti a convolare a nozze…

