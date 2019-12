Angeli – Una storia d’amore/ Su Canale 5 il film con Raoul Bova e Vanessa Incontrada

Angeli – Una storia d’amore andrà in onda su Canale 5 oggi, sabato 28 dicembre, alle 16,10. É un film per la televisione italiano prodotto nel 2014 con la regia di Stefano Reali. Nel cast figurano due grandi protagonisti come Raoul Bova, nel ruolo di Claudio, e Vanessa Incontrada, nei panni di Luisa. Nonostante non sia molto famoso viene apprezzato per la presenza di interpreti così noti e per una storia che concilia con un periodo di grandi sentimenti proprio come la festa di Natale.

Angeli – Una storia d’amore, la trama del film

Angeli – Una storia d’amore è ambientato a Roma, Claudio è un uomo di mezza età di orgini nobili che conduce una vita lussuosa senza particolari obblighi o impegni grazie all’ingente eredità che gli avevano lasciato i genitori. L’uomo vive con superficialità tutta la sua vita senza legarsi profondamente con nessuno. Un giorno l’uomo interviene durante un tentativo di rapina e conosce così Luisa, vicequestore di polizia. Claudio si innnamora immediatamente di Luisa e la relazione tra i due sembra che riesca a iniziare a cambiare le abitudini di vita dell’uomo. Il destino però ha in serbo per loro un amaro scherzo, infatti Luisa finisce in coma dopo un terribile incidente durante una scalata. Claudio disperato per la sorte della sua amata prega Dio di salvarla e prendere lui al suo post. L’angelo Uriel lo ascolta e gli permette di fare uno scambio. Claudio viene trasformato in un angelo che, benchè sia visibile a tutti, non può godere di alcuni piaceri della vita terrena come bere o avere rapporti completi con le donne, e Luisa torna cosciente ma dimenticandosi completamente di lui.

Claudio però non si arrende e cerca di approfittare di questa possibilità che gli è stata data aiutando le persone che lo circondano e cercando di tornare a fare parte della vita di Luisa senza però poterle svelare il suo segreto. Le cose saranno tutto tranne che facili tanto che Luisa si allontana da Claudio e decide di iniziare una relazione con Walter, un crudele affarista che gareggiava proprio con Claudio per il possesso del palazzo di quest’ultimo.

L’uomo cercherà in ogni modo di impedire il matrimonio tra i due e nel frattempo scoprirà che oltre a lui ci sono anche dei seguaci del male che cercano in ogni modo di tentare le persone con potere e denaro per poter rubare la loro anima. Lo stesso Walter è in realtà un demone che cerca di rubare l’anima di Luisa sposandola e incatenando la sua volontà con una collana stregata. Claudio riesce però a bloccare il matrimonio rompendo la collana malefica e riesce a incastrare Walter per un incendio nel palazzo facendolo arrestare. Il protagonista decide così di dimenticare la donna amata per il suo bene ma prima di andare via con l’angelo Uriel riesce a baciarla. Uriel spiega a Claudio che grazie a tutto il bene che lui aveva fatto gli era stato concesso di rimanere un angelo ma poter comunque vivere il suo amore con Luisa. Nonostante Claudio sappia che vivrà in eterno mentre la sua amata morirà sceglie di starle accanto, Luisa ricorda tutto il loro passato insieme e i due si baciano nuovamente finalmente completamente uniti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA