Angelica alla corte del re/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Angelica alla corte del re, film di Rete 4 diretto da Bernard Borderie

Angelica alla corte del re va in onda oggi, lunedì 28 novembre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film storico e drammatico prodotto tra Francia e Italia nel 1965 da Francis Cosne e diretto da Bernard Borderie. Nel cast sono presenti diversi attori già presenti nei precedenti capitoli della saga, tra cui Giuliano Gemma, Claude Giraud, Charles Regnier e Michèle Mercier.

Il film è il secondo capitolo appartenente alla saga dedicata alla protagonista omonima, realizzato a solo 1 anno di distanza dal primo titolo di successo e con Bernard Borderie confermato sia alla regia che per la sceneggiatura.

Per la produzione, anche quella che all’epoca era denominata Germania Ovest contribuì al progetto. Dal punto di vista scenografico le riprese si sono svolte principalmente in alcune località della capitale francese e di Roma.

Angelica alla corte del re, la trama del film

Per il secondo episodio della saga dedicata ad Angelica, Angelica alla corte del re, la protagonista questa volta è alle prese con la povertà e le conseguenti conseguenze intricate derivanti dalla condanna dell’amato, Joeffrey di Peyrac. Quest’ultimo, per gelosia del sovrano era stato infatti incastrato e condannato alla pena capitale, senza che la moglie potesse intercedere in alcun modo. Viste le difficoltà, Angelica si vede quasi perduta se non fosse per il tempestivo intervento di una sua vecchia fiamma di nome Nicola.

L’uomo aveva superato l’infatuamento giovanile e si era dedicato negli anni alla vita da brigante, senza dimenticare però l’affetto nei confronti della donna. In realtà, quest’ultimo si dimostra propenso ad aiutarla proprio perché all’insaputa di tutti covava ancora il desiderio di potersi sposare con la presunta vedova. In ogni caso, la porta presso la Corte dei Miracoli per tenerla al sicuro cercando di supportarla nelle sue idee di rivalsa e vendetta. Insieme infatti iniziano a progettare un piano per ricambiare delle cattiverie subite dal dispotico sovrano francese.

Nonostante i buoni propositi anche Nicola perde la vita in circostanze sospette lasciando nuovamente Angelica sola in balia degli eventi ma senza aver perso la determinazione per trovare vendetta. Cerca di riprendere in mano la sua vita ottenendo la gestione di una locanda e realizzando un locale capace di attirare l’attenzione di tutto il paese per la prelibata cioccolata prodotta.

Finalmente l’occasione la rende fortunata e riesce ad accumulare grandi somme di denaro grazie all’andamento florido degli affari. Accantona momentaneamente la frenesia di rivalsa contro il sovrano e decide di unirsi in matrimonio con Filippo de Plessis-Belliere.

