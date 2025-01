Angelica Amodei, chi sono il marito e la figlia Caterina

Rosanna Lambertucci nel corso della sua vita ha vissuto la gioia non solo della maternità, ma anche di essere diventata per la prima volta nonna. La figlia Angelica Amodei è nata dal matrimonio tra la celebre conduttrice televisiva e l’ex dirigente Rai Alberto Amodei, morto nel 2014, dopo essersi conosciuti da giovanissimi. Angelica ha seguito le orme professionali della madre, lavorando come giornalista, e come lei ha vissuto l’esperienza della maternità.

Cosa sappiamo della vita privata di Angelica Amodei? A dispetto della sua notorietà (non solo giornalista, ma anche esperta di benessere e food e attiva in televisione e sui social, dove fornisce preziosi consigli sulla salute e l’alimentazione), sul fronte sentimentale è estremamente riservata e davvero poco si sa della sua famiglia. Sappiamo solo che è sposata, pur essendo ignota l’identità del marito, e che è diventata mamma di una splendida figlia, Caterina.

Angelica Amodei, il rapporto tra la figlia Caterina e la mamma Rosanna Lambertucci

Caterina non è solo la figlia di Angelica Amodei ma anche la nipotina di Rosanna Lambertucci, che ha così vissuto l’emozione e la gioia di diventare nonna. Proprio in un’intervista a Verissimo nel febbraio 2023 tutte e tre si sono raccontate ai microfoni di Silvia Toffanin, con la piccola di casa che ha raccontato il prezioso rapporto con la nonna: “Con lei mi diverto moltissimo e spesso faccio cose che mamma non mi consente di fare.Lei mi porta a fare shopping, a fare merenda. Altre volte guardiamo film insieme, andiamo al cinema, mi trucca. Mamma? È brava. Da grande mi piacerebbe fare il lavoro della nonna”.

Prezioso anche il rapporto tra Caterina e mamma Angelica, che spesso viene da lei aiutata nella preparazione di ricette e infusi, come raccontato a L’Ora Solare nel novembre 2021: “A volte mi dice ‘mamma è orribile, non si può bere’, soprattutto sulle tisane detox magari se c’è un po’ di carciofo che è un po’ amarognolo. Anche se cerco sempre di bilanciare sempre, mi dice ‘questo no è orribile’”.