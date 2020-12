Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci/ “Con te sono più vera”

Dopo 7 gravidanze andate male, nel 1976 Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei sono diventati genitori di Angelica. Madre e figlia sono molto legate: “Ho un rapporto con Angelica abbastanza profondo. Credo, però, che la vera Angelica nessuno la conosce per davvero. Ha un grande pudore per se stessa. Credo che anche con me non si sia mai aperta veramente. Ho sempre avuto l’impressione che il suo mondo, quello vero, non lo rivela a nessuno”, ha raccontato la Lambertucci a Caterina Balivo durante una puntata di “Vieni da me”. In quell’occasione, la giornalista Rai, ha dedicato delle bellissime parole alla figlia: “Con te sono molto più vera di quanto sono con gli altri”. Angelica Amodei è diventata mamma di Caterina, ma prima della nascita della figlia è stata operata per un tumore alla tiroide: “La dottoressa mi ha detto di iniziare a tirare tutto fuori, e da allora forse parlo un pochino di più. Ma una parte di me rimane sempre dentro”, ha confessato alla Balivo la figlia della Lambertucci.

ANGELICA AMODEI: IL FORTE LEGAME CON MAMMA ROSANNA LAMBERTUCCI

Sui suoi profili social Angelica Amodei scrive spesso dediche alla mamma Rosanna Lambertucci. Nei giorni scorsi in occasione del compleanno della giornalista ha scritto: “Buon Compleanno a te che ci sei sempre cara mamma”. E in occasione della festa della mamma ha postato una foto con dedica: “Auguri alla mia adorata MAMMA che c’è SEMPRE”. Come la mamma, anche Angelica è appassionata di salute e benessere: tiene una rubrica di alimentazione insieme alla nutrizionista Annarosa Pretaroli e in passato è stata caporedattrice del mensile Più Sani Più Belli. Attualmente è autrice e volto della rubrica “La Salute viene Mangiando” in onda sul canale Alice Tv. Ha anche condotto “Il Folletto delle torte” insieme al pasticcere Luca Perego.



