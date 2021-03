Angelica Amodei figlia Rosanna Lambertucci/ Tumore alla tiroide, morte del padre Alberto e la figlia Caterina

Angelica Amodei è la figlia di Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, scomparso nel 2014. Nata a Roma il 31 marzo 1976, Angelica ha seguito le orme della madre è diventata giornalista professionista nel 1998. Presentatrice televisiva e divulgatrice scientifica, da qualche anno Angelica ha deciso di dedicare parte della sua carriera al food e al benessere. Prima di diventare mamma di Caterina, Angelica Amodei si è sottoposta a un delicato intervento per combattere un tumore alla tiroide, da cui oggi è guarita: “Qualche anno fa, prima che nascesse mia figlia, sono stata operata per un tumore alla tiroide. La dottoressa mi ha detto di iniziare a tirare tutto fuori, e da allora forse parlo un pochino di più. Ma una parte di me rimane sempre dentro”, ha raccontato a Caterina Balivo a “Vieni da me”.

Natale Giunta e la lotta alla mafia/ "Avevo tre strade: andare via, restare oppure.."

Angelica Amodei: la morte del padre Alberto Amodei nel 2014

Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, genitori di Angelica, si sono sposati nel 1965: “Un colpo di fulmine. Siamo tornati insieme dall’America in aereo e ci siamo sposati. Ventitreanni insieme con un lento distacco. La televisione a dividerci”, ha raccontato la giornalista a Il resto del Carlino. I due si sono separati, ma l’affetto è rimasto forte a tal punto che la Lambertucci si è presa cura dell’ex marito fino all’ultimo giorno della sua vita, nel maggio 2014. Per stare vicino ad Amodei, la Lambertucci si è anche allontanata dalla televisione: “Alberto aveva bisogno di assistenza continua. Ma per me è stato un dono, perché ho conosciuto un sentimento incredibile, una tenerezza infinita. E ho scoperto un uomo che non conoscevo. Ha vissuto la sua malattia, l’infermità con grande dignità, con senso del pudore”. Rosanna Lamberutcci ha raccontato i due ani al fianco del marito nel libro “E sono corsa da te”.

LEGGI ANCHE:

Katia Svizzero, chi è?/ "Voce dell'Ape Maia", felice con il marito Duccio e le figlieKatia Ricciarelli "Pippo Baudo mi chiese di abortire"/ "Poi sono stata punita..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA