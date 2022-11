Angelica Amodei, figlia Rosanna Lambertucci/ Tumore tiroide e la figlia Caterina

Angelica Amodei, chi è la figlia di Rosanna Lambertucci

Angelica Amodei è la figlia di Rosanna Lambertucci, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, e Alberto Amodei, scomparso il 27 maggio 2014. Nata a Roma il 31 marzo 1976, Angelica ha seguito le orme della madre ed è diventata giornalista professionista nel 1998. Presentatrice televisiva e divulgatrice scientifica, da qualche anno si dedica al food e al benessere: “Io sono sempre come il piccolo chimico che si diverte a realizzare tisane che siano buone e che facciano bene. A me piace mescolare assieme gli ingredienti io le tisane le chiamo sorsi di benessere, piacevoli da bere al mattino, al pomeriggio, la sera prima di andare a dormire, e devono anche avere un buon gusto. Io chiedo, imparo e sperimento”, ha raccontato qualche tempo fa a L’ora legale. Dieci anni fa, Angelica è diventata mamma di Caterina, rendendo nonna la giornlista tv.

Angelica Amodei: la malattia prima di diventare mamma di Caterina

Prima di diventare mamma di Caterina, Angelica Amodei si è sottoposta a un delicato intervento per combattere un tumore alla tiroide: “Qualche anno fa, prima che nascesse mia figlia, sono stata operata per un tumore alla tiroide. La dottoressa mi ha detto di iniziare a tirare tutto fuori, e da allora forse parlo un pochino di più. Ma una parte di me rimane sempre dentro”, ha confessato la figlia della Lambertucci a Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me. Rosanna Lambertucci è molto legata alla nipotina Caterina: “È un personaggio, una donnina in miniatura! È buffa! Lei capisce tutto, ha una sensibilità, una curiosità! Io sono perdutamente innamorata di lei… non devo esagerare perché poi mia figlia mi rimprovera”, ha confessato a Serena Bortone.

