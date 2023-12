Angelica Baraldi a Verissimo: “Rapporto complesso con mio fratello”/ “Dopo il GF sogno il matrimonio”

Verissimo, Angelica Baraldi: “Rapporto complicato con i miei, infanzia difficile”

La prima ospite della puntata di Verissimo di oggi, sabato 2 dicembre, è stata Angelica Baraldi fresca di eliminazione al Grande Fratello. Angelica nel salotto di Silvia Toffanin ha ripercorso la sua infanzia difficile ed i rapporti complicati con i genitori ed il fratello: “L’infanzia è stata difficile perché ci sono sempre state discussioni in casa credevo fossero perfetti invece erano esseri umani anche loro con i loro difetti. Si sono lasciati durante il lookdown ma la separazione non l’hanno gestita benissimo ed hanno messo da parte me e mio fratello.”

Angelica Baraldi a Verissimo ha confessato che anche i rapporti con il fratello non sono idilliaci: “Con mio fratello i rapporti sono complessi perché anche lui ha la mentalità di mio papà è molto rigido.” E inoltre la sua famiglia non ha accetto il suo trasferimento a Roma per inseguire i suoi sogni. Tutta questa situazione ha creato dei problemi all’ex concorrente del Grande Fratello che ha confessato di essere stata molto male: “Io ci soffrivo tantissimo, non dormivo la notte, avevo l’ansia e soffrivo pure al lavoro. Così ho deciso di cambiare e dare la precedenza a me.”

Angelica Baraldi pronta alle nozze con Riccardo Romagnoli: “È l’uomo della mia vita”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Angelica Baraldi ha confessato che è riuscita ad uscire dalla sua difficile situazione familiare grazie al suo attuale fidanzato Riccardo Romagnoli: “La più grande fortuna della mia vita è stato Riccardo perché mi ha insegnato ad avere valore. Mi ha dato la forza ed il coraggio di cambiare quello che non andava bene. Il mio sogno era quello di trovare l’uomo della mia vita e sono sicuro di averlo trovato aiutato tanto in certe situazioni complicate ed insieme siamo una forza disumana.”

Ed adesso che il suo ragazzo è riuscito a dirle per la prima volta Ti Amo in diretta al Grande Fratello e i due si sono accorti dei sentimenti che provano, Angelica Baraldi e Riccardo Romagnoli sono pronti al matrimonio. Il ragazzo a Verissimo infatti ha annunciato: “Questo grande fratello ci ha dato tanta forza, anche se ci sono stati momenti difficili. Ho capito che senza di lei si fa veramente fatica a stare al mondo. Adesso dobbiamo ritrovare un equilibrio di vita e di coppia. Magari ci sposeremo tra qualche anno con delle piccole creaturine che girano per casa.”











