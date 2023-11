Angelica Baraldi e la teoria su Letizia Petris al Grande Fratello 2023/ “Non esci per la storia con Paolo…”

Grande Fratello 2023: Angelica tranquillizza Letizia Petris sul televoto: “Non ti votano…”

Al Grande Fratello 2023 le telecamere sono quasi sempre puntate sui protagonisti; l’obiettivo è quello di carpire e catturare gesti e affermazioni di ogni genere. Nelle ultime ore – come riporta Novella 2000 – è spuntato un video con protagoniste Angelica Baraldi e Letizia Petris che pare aver indispettito non poco gli appassionati del reality.

Per chi se lo fosse perso, Letizia Petris è a rischio eliminazione per via della sua presenza al televoto di questa settimana. Angelica Baraldi, parlando del tema, si è però lasciata andare ad una convinzione in riferimento alla possibile uscita della coinquilina. “Stai facendo pure la storia con Paolo. Che vuol dire? Che alla gente piace, secondo te ti votano?”. La concorrente è dunque sicura che la liaison con Paolo Masella possa agevolare la permanenza di Letizia Petris.

Letizia Petris e Paolo Masella: i dubbi del web sulla veridicità della liaison

Come anticipato, il discorso di Angelica Baraldi ha dato adito a discussioni sul web in riferimento al rapporto tra Letizia Petris e Paolo Masella. Come sottolinea anche Novella 2000, alcuni utenti iniziano a dubitare del reale interesse della concorrente nei confronti del macellaio. Non sarebbe una novità il fatto di sfruttare una dinamica a tinte rosa per assicurarsi la permanenza nel programma. Altrettanto vero è che fino ad ora la fotografa è riuscita a farsi notare anche senza trame a sfondo sentimentale.

In ogni caso, tutti i nodi vengono sempre al pettine e presto avremo modo di scoprire se davvero Letizia Petris riuscirà a garantirsi la permanenza al Grande Fratello 2023. Allo stesso tempo, il passare delle settimane renderà ancora più chiaro l’eventuale interesse della fotografa nei confronti di Paolo Masella. Se di strategia si tratta, l’occhio clinico del pubblico se ne renderà presto contro. In caso di contrario, se son rose, fioriranno.

