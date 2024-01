Angelica Baraldi: “Greta Rossetti? E’ una pantera morta!”/ “Vittorio è furbo, ha fatto dei discorsi…”

Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi: che bordate a Greta Rossetti!

Dal Grande Fratello non si esce mai di scena; aver vissuto dinamiche, relazioni e tanto altro nella casa più spiata d’Italia implica un continuo coinvolgimento, anche solo con giudizi e pareri. L’ultima ad aver espresso la propria opinione su alcuni volti del reality è stata Angelica Baraldi; ormai fuori dalla casa da diverse settimane. La giovane ha avuto un ruolo centrale ma purtroppo si è dovuta arrendere al parere del pubblico che ne ha decretato l’eliminazione.

Intervenuta nell’ultima puntata del GF Party – come riporta Coming Soon – Angelica Baraldi è stata un fiume in piena nel parlare di una concorrente in particolare: Greta Rossetti. Le due non hanno avuto un passato idilliaco e le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello 2023 lo confermano. “Io sono sempre stata zitta in questi mesi perché sapevo che la verità sarebbe arrivata. Io sono stata messa alla gogna per molto meno. Per un massaggio, un cambio di outfit, un vestito, un balletto. Io credo che Greta Rossetti stia facendo molto meglio adesso dentro al programma”.

Angelica Baraldi, un fiume in piena ‘contro’ Greta Rossetti, e su Vittorio Menozzi…

Angelica Baraldi ha dunque criticato non poco Greta Rossetti: “Ho visto alcuni video dove fa delle dichiarazioni che sono un po’ incoerenti perché dice che lei non vuole litigare, non vuole discussioni. Poi si allontana dalle vibes negative e quando io ero dentro la Casa lei fuori aveva fatto il delirio social. Faceva video dove offendeva me, Riccardo. Il fratello mi aveva pure offeso pesantemente. E quindi… Però lei si allontana dalle vibes negative”.

Proseguendo con la sfilza di stoccate verso Greta Rossetti, in chiusura di discorso – come riporta Coming Soon – è arrivata una frecciatina piuttosto pesante: “Mi sembra un po’ incoerente com’è incoerente la frase che ha fatto su Mirko che lo considera una semplice frequentazione barra amicizia. Quindi posso dirti che se io sono la gattamorta Greta è una pantera morta! I fatti parlano, tutto qua”. Sempre al GF Party, l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha offerto il suo parere anche su Vittorio Menozzi. “Vittorio è furbo, ma è bello anche che tiri fuori la sua personalità e prenda un po’ le distanze da Bea se non si trova d’accordo con lei, perché Bea lo vuole un po’ controllare a volte; ha fatto dei discorsi da cui si è capito che lo vuole controllare”.

