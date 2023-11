Angelica Baraldi in lacrime per la madre al Grande Fratello 2023/ “Sono stata troppo dura con lei…”

Grande Fratello 2023: Angelica Baraldi e il senso di colpa nei confronti della madre

Come spesso si ripete, al Grande Fratello le emozioni non mancano mai; il reality, in quanto tale, mette a nudo i concorrenti anche su tematiche piuttosto sentite e commoventi. L’ultima ad essersi liberata in un pianto di sfogo è stata Angelica Baraldi, “grazie” ad una tenera dedica di Fiordaliso. Come riporta la pagina ufficiale del reality, la cantante le ha offerto in dono una canzone che ha suscitato nella giovane ricordi dolorosi in riferimento alla madre.

“Sicuramente sono stata troppo dura con lei, sto pensando a mia madre e alla separazione”. Queste le parole di Angelica Baraldi, in lacrime dopo la canzone dedicatale da Fiordaliso nel giorno del compleanno di Beatrice Luzzi. La giovane è tornata sulla separazione dei genitori, rimarcando quanto si senta in colpa per il suo atteggiamento nei confronti della madre. “Questa canzone mi ha aperto un varco, ho pensato che dopo che si è separata ho preteso troppo da lei. Mi pento di tante cose, forse non le sono stata troppo vicino; ero sempre fuori casa, sono andata a Roma e l’ho lasciata a casa da sola”.

Angelica Baraldi e la paura di non aver fatto abbastanza: “Mia madre c’è sempre stata, io invece…”

Intorno ad Angelica Baraldi, in lacrime pensando al rapporto con la madre dopo il divorzio, si sono stretti alcuni dei concorrenti a lei più cari. Sia Letizia Petris che Paolo Masella hanno tentato di rincuorare la giovane tentando di farle capire come la madre abbia sicuramente compreso le ragioni del suo malessere dopo il divorzio. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi aggiunto: “ Lei è sempre stata buona con me, c’è sempre stata per me e io potevo fare di più; io ero arrabbiatissima con i miei genitori, vedevo solo quello… “

Grazie al conforto dei suoi compagni di viaggio, Angelica Baraldi è riuscita a tornare in sé e dare freno alle lacrime. E’ chiaro però che abbia ancora qualcosa di irrisolto dentro di sé in virtù del timore o forse del rimorso per non aver dato il massimo nel rapporto con la madre. In conclusione però, come si evince dalla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, la giovane ha ammesso: “Lei lo sa che è tutta la mia vita, lo sa benissimo; come sono sergente qua però lo sono anche con lei. Adesso sì, abbiamo un rapporto stupendo!”.











