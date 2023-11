Angelica Baraldi innamorata di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ Ciro Petrone si salva, però…

Grande Fratello 2023: Ciro Petrone si salva ma esulta a metà, Angelica e Mirko invece…

Mirko Brunetti non è nuovo ad essere al centro dell’attenzione al Grande Fratello 2023, soprattutto quando si tratta di temi a sfondo amoroso. Anche nel corso della 19a puntata del reality, incalzato da Alfonso Signorini, si è aperto il tema della vicinanza ad Angelica Baraldi – a dispetto delle turbolenze delle scorse settimane – con tanto di clip riassuntiva.

Massimiliano Varrese contro tutti al Grande Fratello 2023/ “Alla prima occasione hanno puntato il dito…”

A vestire i panni di “cupido” per Mirko Brunetti e Angelica Baraldi, sembra volersi inserire Ciro Petrone. Il giovane non è nuovo a gag irriverenti e situazioni di questo genere. Prima di passare alla spensieratezza relativa alla coppia, il concorrente ha potuto esultare per essersi salvato dal rischio eliminazione; si è trattata però di una vittoria a metà. Il giovane ha infatti ribadito di trovarsi in difficoltà, al punto di sperare che il pubblico lo tiri fuori presto dalla Casa: “Inizio a sentire il peso della ‘bolla’, vado in difficoltà e non mi riesco più a divertire. Mi sento come un comodino; resto qui però finchè il pubblico non mi manda a casa…”.

Grande Fratello 2023, 19a puntata/ Diretta e eliminato: Letizia sulla ex "ha ancora rancore, io solo amore

Angelica e Mirko, ancora “complici” al Grande Fratello 2023

L’attenzione è poi tornata su Angelica Baraldi e Mirko Brunetti; dallo studio Rebecca Staffelli ha lanciato l’amo chiamando in causa proprio la scherzosa “interferenza” di Ciro Petrone volta a propiziare la liaison tra i due. Una clip sul tema ha messo ancora una volta in evidenza come, seppur in maniera scherzosa, tra i due ci sia una chiara sintonia. Particolare attenzione è stata rivolta agli occhi di Angelica che, secondo il coinquilino, sarebbe già stata colpita dalla “freccia” di cupido.

Intanto, Mirko Brunetti – sempre nella 19a puntata del Grande Fratello 2023 – dovrà fare i conti con un faccia a faccia con Perla Vatiero, seppur a distanza. Il concorrente è ancora ignaro del fatto che la sua ex fidanzata sarà presto concorrente del reality. Chissà cosa succederà quando l’ingresso si concretizzerà e soprattutto cosa ne penserà Greta Rossetti, attuale fidanzata del giovane.

Mirko piange per Perla al Grande Fratello 2023: "Per te scalerei una montagna"/ Confronto in diretta: lei…

© RIPRODUZIONE RISERVATA