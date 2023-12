Angelica Baraldi: “Mirko e Perla mi chiedevano di stare con loro”/ “Greta al Grande Fratello 2023? Geniale…”

Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi mette un punto alle accuse: “Non volevo essere cozza…”

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 si è conclusa in maniera amara per una delle concorrenti più longeve di questa edizione: Angelica Baraldi ha dovuto lasciare la casa. Il verdetto del pubblico ha sancito la sua eliminazione, mettendo la parola fine ad un percorso di alti e bassi ma comunque vissuto al meglio. Il suo ruolo nelle ultime settimane si è intrecciato in particolare con i destini di Mirko Brunetti e Greta Rossetti, con non poche discussioni annesse.

Nel merito delle ultime querelle al Grande Fratello 2023, il baricentro è senza dubbio stato il trittico composto da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Prima che quest’ultima varcasse la soglia della porta rossa, nel mirino dell’attuale fidanzata del concorrente era finita proprio Angelica Baraldi, “rea” di essere troppo vicina al ragazzo. Nonostante le smentite e l’intervento del suo fidanzato Riccardo, la sua amicizia è stata spesso messa in discussione con fare malizioso.

Angelica Baraldi, il commento sull’ingresso come nuova concorrente di Greta Rossetti

Ora che Angelica Baraldi è fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023, ha deciso – come riporta Gossip e Tv – di fare chiarezza sul suo rapporto con Mirko Brunetti a dispetto delle insinuazioni fatte da Greta Rossetti e da una parte di pubblico. Intervenuta sui social e incalzata proprio sul suo presunto ruolo da “terzo incomodo”, ha infatti spiegato: “Io stavo sempre con Mirko e Perla perchè me lo chiedevano loro esplicitamente; all’inizio ovviamente c’era imbarazzo tra i due dopo quello che era successo durante e dopo la rottura. Io ero con loro perchè così si sentivano più tranquilli e sereni; entrambi vedevano in me una figura di fiducia, tutto qui. Non volevo essere cozza, semplicemente stavamo bene insieme”.

Come riportato dal portale, Angelica Baraldi ha finalmente chiarito le ragioni della sua stretta vicinanza a Mirko Brunetti soprattutto quando il concorrente, in particolare di recente, era in compagnia della sua ex fidanzata Perla Vatiero. L’ultima eliminata del Grande Fratello 2023 ha poi aggiunto: “Greta Rossetti nuova concorrente? Ovviamente penso che gli autori siano dei veri geni perchè stanno facendo di tutto per farci rimanere incollati alla televisione. Però penso che l’ingresso di Greta porterà degli squilibri all’interno della Casa e destabilizzerà questo riavvicinamento che stiamo vedendo tra Mirko e Perla”.











