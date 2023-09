Angelica Baraldi nella bufera/ Una frase sul cibo detta al Grande Fratello 2023 scatena tutto

Angelica Baraldi nel mirino del web

Una frase di Angelica Baraldi scatena la polemica e la reazione del popolo del web. Nella casa del Grande Fratello 2023, la spesa comincia a creare le prime dinamiche. Oltre ai problemi di convivenza, c’è anche quello del cibo. Non tutti i concorrenti mangiano tutto e, qualcuno, ha desideri ed esigenze che, nonostante il budget, si cerca di accontentare. Come accaduto nelle edizioni precedenti, molti concorrenti chiedono di poter acquistare latte, uova e riso per poter avere soprattutto una buona dose di proteine. c’è, tuttavia, anche chi non sta particolarmente attento a ciò che mangia e desidera togliersi qualche sfizio.

E’ quanto accaduto nelle scorse ore quando, mentre stilavano la lista della spesa, Grecia Colmenares ha chiesto di poter avere della gelatina. Una richiesta che ha provocato la reazione di Angelica che, con le sue parole, ha creato un’accesa discussione sul web.

Le parole di Angelica Baraldi

Dopo aver ascoltato la richiesta di Grecia Colmneares, Angelica Baraldi che, con Samira e Letizia ha già avuto uno scontro con l’attrice di soap opera, ha rifiutato di acquistare gelatina utilizzando un tono che, al popolo del web, sempre molto attento a ciò che accade nella casa, non è piaciuto.

“Grecia mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate. Non c’è”, le parole di Angelica. Sui social, molti utenti, si sono schierati con Grecia che, sin dai primi giorni, sta avendo difficoltà ad integrarsi nel gruppo. Signorini, nel corso della scorsa puntata, ha parlato di scontro generazionale: sarà vero?

E quindi la Rosy ha smesso con le sue battaglie riguardo l'integrazione? Angelica incommentabile. #grandefratello pic.twitter.com/I8cFWUEJBp — Lalla (@Lalla84455247) September 19, 2023

