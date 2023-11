Angelica Baraldi: “Perchè non ho baciato Riccardo? Non ne avevo bisogno”/ “Siamo una coppia così…”

Angelica Baraldi e la sorpresa del fidanzato Riccardo al GF: tutto bello, ma niente bacio

La puntata di ieri è stata molto complessa per Angelica Baraldi, in più di un’occasione. In primis ha dovuto affrontare in diretta la questione legata a Mughini, e la “battutaccia” che l’ha fatta stare male. Successivamente, c’è anche stato lo scontro con Greta Rossetti, venuta al Grande Fratello perchè furiosa del suo avvicinamento a Mirko Brunetti.

Finalmente, però, è arrivato il suo Riccardo a farle una sorpresa alleviando le sue sofferenze: “Io sono veramente fiero di te, la mia famiglia, mia sorella, perché noi sappiamo chi sei davvero, tu sei al di là di questo, sei un’anima pura. Hai un rapporto perfetto con tutti, noi ti seguiamo come una di famiglia“. I due si sono abbracciati teneramente, ma non è arrivato nessun bacio. Al web non è sfuggito questo dettaglio e, alcuni, hanno commentato: “Ma era il fidanzato? Sembravano padre e figlia, o al massimo sembrava il fratello!”

Angelica commenta la sorpresa del fidanzato Riccardo: “Il bacio? Non ne avevo bisogno”

Angelica Baraldi, dopo l’incontro con il suo fidanzato Riccardo, ha confidato a Jill Cooper come si è sentita. La concorrente ha poi spiegato perchè non ha baciato la sua dolce metà, rispondendo indirettamente alla curiosità del web che ha notato la freddezza della coppia.

“Certe cose non me le aveva mai dette. Noi non siamo da parole romantiche, non ci siamo neanche baciati. Per me non è importante il bacio ma la nostra connessione di cervelli. Mi ha rassicurata, mi ha cambiato tutto, mi ha dato una carica incredibile una sicurezza… Lui capisce benissimo che tutte le situazioni qui, fuori non sono come io pensavo“. Anche la personal trainer è rimasta spiazzata dal mancato contatto tra i due, e Angelica aggiunge: “Lo so che è strana la cosa del bacio, però non lo so… siamo una coppia così. In pubblico così, mai. Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento. E’ stata la serata più bella della mia vita”.

