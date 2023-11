Angelica Baraldi, “promessa” per Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ “Sarò sempre dalla nostra parte…”

Grande Fratello 2023, tra le due litiganti… Angelica Baraldi ancora vicina a Mirko Brunetti

Una nuova puntata del Grande Fratello 2023 è pronta ad avere forse un assoluto protagonista: Mirko Brunetti. La sua attualità sentimentale appare quanto mai controversa, diviso tra due donne con le idee decisamente poco chiare. Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un confronto con Greta Rossetti dove sembrava emergere solo amore puro. L’ingresso come nuova concorrente di Perla Vatiero, sua ex fidanzata, ha però cambiato i punti di vista dei chiamati in causa.

Greta Rossetti, osservando la vicinanza tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembra aver preso una decisione molto dura lasciando intendere di voler valutare un’eventuale chiusura del rapporto. Defilata rispetto alle scorse settimane è invece Angelica Baraldi. Quest’ultima aveva indispettito per prima l’ex tentatrice, accusata di avere un interesse per il concorrente del Grande Fratello 2023.

Angelica Baraldi, dal rischio eliminazione alla “promessa” per Mirko Brunetti

Osservando una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, pare che il discorso con Angelica Baraldi non sia del tutto chiuso. La concorrente si trova al televoto e dunque a rischio eliminazione; la circostanza ha offerto un assist per una tenera chiacchierata con Mirko Brunetti che ha riacceso le teorie con oggetto un possibile interesse da parte della giovane.

“Qualsiasi cosa io sto dalla tua parte”, ha esordito Mirko Brunetti pensando al rischio eliminazione di Angelica Baraldi. Dal canto suo, la concorrente del Grande Fratello 2023 è sembrata sulla stessa lunghezza d’onda. “Non è che se esco e vedo cose cambio idea, mi hai difeso davanti a tutti e davanti a Greta, più di così…”. La giovane ha anche aggiunto: “Se dovessi uscire e affrontare certi discorsi io sarò sempre dalla nostra parte, non cambierò mai idea su questo, puoi stare sereno”.

