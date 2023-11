Angelica Baraldi, sorpresa del fidanzato al Grande Fratello 2023/ Bacio e dichiarazione in diretta: “Ti amo”

Angelica Baraldi, le parole del fidanzato Riccardo: “Avresti dovuto raccontarti“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 Angelica Baraldi riceve una sorpresa dal fidanzato Riccardo, giunto a Cinecittà per rivolgerle alcune parole importanti. L’avvicinamento della concorrente a Mirko Brunetti, pur non turbando affatto il compagno dal momento che si tratta solo di un’amicizia, ha tuttavia generato chiacchiericcio fuori dalla Casa. Per questo motivo è arrivato per darle qualche consiglio: “Avresti dovuto raccontarti perché tu hai tanto di più. Non sono usciti fuori alcuni aspetti del tuo carattere, e mi dispiace, perché la gente non ha potuto giudicarti per quello che sei, perché non è stata messa nelle condizioni di poterti giudicare per bene“.

Soffermandosi sull’amicizia con Mirko Brunetti, il fidanzato Riccardo si rivolge così ad Angelica: “Io non vedo nessun tipo di malizia, io sono sicuro che tu lo faccia con l’interesse di farlo per il bene. A te manca un fratello che ti vuole bene, ti manca la figura come quella di un fratello, che mi auguro tu possa recuperare, e l’hai trovata in Mirko. Però il massaggio o alcuni aspetti possono essere fraintesi e giudicati male, non da me, ma ti ricordo che ci sono milioni di persone che ci stanno guardando. Soprattutto le persone che hanno un’età avanzata, non vedono questi atteggiamenti come una semplice amicizia“.

Riccardo su Angelica e Mirko: “Da alcuni sei stata giudicata non benissimo“

Riccardo è consapevole che quella tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023 sia solo amicizia, ma la invita comunque a limitare i contatti fisici con il coinquilino per evitare ulteriori chiacchiericci: “È buona fede la tua, è ingenuità, ma da alcuni sei stata giudicata non benissimo, anche in questa Casa. Io mi sono interrogato, ci sono stato male fino a stamattina, ma ho capito una cosa: io senza di te non riesco a starci“.

Sfreezata dalla produzione, Angelica bacia il suo fidanzato e lo rassicura circa il suo rapporto con Mirko: “Lo sai benissimo che non c’è niente, io sono qua per divertirmi e scherzare“. Riccardo, a quel punto, ammette: “Io posso essere una colonna portante, ma si può sgretolare. Sono 70 giorni che sento cose, che mi chiedono cose, vorrei da parte tua una mano“. E, alla fine, le rivolge una commovente dichiarazione d’amore: “Ho un sentimento enorme. Nelle sofferenze di questi giorni ho scoperto che senza Angelica non posso stare. Io la amo. Angelica, ti amo“.

