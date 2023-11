Angelica Baraldi, tenerezze “sospette” con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ “Grattini per mezz’ora…”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti “diviso” tra Perla e Angelica

La ventesima puntata del Grande Fratello 2023 è stata dominata da un evento in particolare: l’ingresso come nuova concorrente di Perla Vatiero. Il suo ex fidanzato, Mirko Brunetti, è apparso palesemente spiazzato dalla novità e il suo primo pensiero è andato alla sua attuale fidanzata, Greta Rossetti. D’altronde, come dargli torto; forse solo qualche settimana fa non poteva immaginare che avrebbe fatto parte lui in primis del cast del reality, tanto meno in compagnia di Perla Vatiero con la quale ha interrotto il rapporto a Temptation Island.

Grande fratello 2023, Rosy Chin: "La finta Madre Teresa di Calcutta..."/ L'attacco a Letizia Petris

Con l’ingresso in Casa di Perla Vatiero la curiosità degli appassionati è chiaramente schizzata alle stelle. L’attenzione ora è tutta rivolta ai comportamenti e possibili avvicinamenti di Mirko Brunetti in virtù del rapporto che c’è stato in passato tra i due. A quanto pare però, stando a quanto riporta Il Vicolo delle News, Greta Rossetti – attuale fidanzata del concorrente del Grande Fratello 2023 – non deve preoccuparsi solo di Perla, ma anche di un altro “terzo incomodo”: Angelica Baraldi.

Grande Fratello 2023, Letizia Petris chiude con Paolo Masella?/ "Hai bisogno di una donna più serena"

Angelica Baraldi e la “rivelazione” di Fiordaliso sulla vicinanza a Mirko Brunetti

Già nelle scorse settimane si era chiacchierato abbastanza dell’intesa tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti. L’ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 di Perla Vatiero poteva però spostare i riflettori su una nuova dinamica, ma l’effetto pare sia stato opposto. Come racconta il portale, la vicinanza tra Angelica e il fidanzato di Greta Rossetti continua ad insospettire il web, come dimostrato anche da quanto si evince da una clip con protagoniste Fiordaliso e Rosy Chin.

“Lei gli ha fatto per mezz’ora un grattino sulla gamba a Mirko; io ho detto al Grande Fratello di guardare. Io mi diverto dai…”. Queste le parole di Fiordaliso nel parlare in giardino con Rosy Chin e i protagonisti del racconto sono proprio Mirko Brunetti e Angelica Baraldi. Tra i due quindi continuano le tenerezze nonostante entrambi siano più che impegnati; chissà se anche questo aneddoto balzerà agli occhi di Alfonso Signorini al punto da parlarne nella prossima puntata del Grande Fratello 2023.

Giulia De Lellis contro il Grande Fratello: "Apparsa per quella che non sono"/ "Il mio passato amoroso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA