Angelica, Benedetta e Alessandro Gori, figli Cristina Parodi/ “Famiglia complicata..”

Dal rapporto e dal matrimonio tra Cristina Parodi e Giorgio Gori sono nati tre figli, alcuni volti noti, altri un po’ meno ovvero: Benedetta, Alessandro e Angelica. La prima dei tre è nata nel 1996 un anno dopo il matrimonio dei genitori, l’anno dopo ancora è arrivato proprio Alessandro e, infine, dopo nel 2001, quindi quattro anni dopo, la piccola di casa, Angelica, che ormai ha venti anni. Un tempo sono stati tutti sotto lo stesso tetto ma adesso sembra proprio che i tre abbiano preso la propria strada allontanandosi dal nido materno. La prima, infatti, che porta il nome della zia ha la sua stessa passione tanto da aver studiato all’Università di Bra Scienze Gastronomiche. Ha seguito la sua partenza anche Alessandro che invece ha scelto Siena per studiare Scienze ambientali ma sicuramente quella che ha preso alla lettera la questione dell’allontanamento è la piccola di casa Angelica che è volata a Londra per seguire la sua passione per la musica.

Angelica, Benedetta e Alessandro Gori, chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Cristina Parodi e Giorgio Gori?

Spesso e volentieri la stessa madre, anche sui social, dice la sua sull’assenza dei figli ammettendo di sentire la loro mancanza e avere un po’ di malinconia pensando al momento in cui erano piccoli e affollavano la sua casa. Benedetta, Alessandro e Angelica sono ormai uomini e donne bene formati e la stessa madre, in un’intervista di qualche anno fa a IoDonna, ha parlato di loro spiegando: “Sono bravi ragazzi, curiosi e positivi. Quando erano piccoli non ero tanto presente, non li accompagnavo a scuola né alle feste. Avevo grandi sensi di colpa, come tante mamme. Ma ci sono sempre stata con la testa, il cuore e il telefono”. Siamo sicuri che l’operazione mamma è una di quelle che le è riuscita meglio.

