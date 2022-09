Angelica Benevieri, chi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo/ “Avevo chiuso…”

Angelica Benevieri, chi è la giovane influencer che ha fatto perdere la testa a Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri è una giovane influencer che ultimamente non passa inosservata. La prima cosa evidente è la sua delicata bellezza, visibile da uno dei suoi seguitissimi profili social. Di recente ha pubblicato alcune foto sul suo profilo che hanno ufficializzato la sua storia con Manuel Bortazzo. Tuttavia, si sa ancora poco di questa ragazza di cui possiamo capire un po’ della sua personalità, scorrendo i suoi profili social. Sotto a un post, ha scritto parole dolcissime per suo nonno, definendolo come un secondo padre. E, ultimamente, non mancano mai foto in cui lei e Manuel Bortazzo si scambiano teneri baci. Si è trovata di recente coinvolta in amare critiche a causa di un video che avrebbe pubblicato qualche anno fa su Tiktok, in cui ironizza sui disabili, simulando spasmi e difficoltà motorie. Ha dichiarato inizialmente di non aver bisogno di scusarsi perché era piccola e non si rendeva conto di fare qualcosa di male e sperava che la gente andasse oltre.

Manuel Bortuzzo, imbarazzo a BellaMà per la fidanzata Angelica e l'ex Lulù Selassiè/ Poi la gaffe sul GF Vip…

Angelica Benevieri, oltre ad essere così famosa sui social network ha anche partecipato a fiction come Le indagini di Lolita Lobosco e a Imperfetti Sconosciuti. Quello che scrive e i video che pubblica fanno sempre molto scalpore. Di recente, si è trovata travolta alle critiche anche da parte di campionesse paraolimpiche, a causa di video che avrebbe pubblicato in cui critica la disabilità. Sembra che il suo modo di ironizzare non sia stato gradito dal pubblico, tuttavia, il suo nuovo fidanzato pare abbia preso le sue difese.

Manuel Bortuzzo: "Dopo l'incidente avevo perso la voglia di vivere"/ "Oggi sono vivo grazie a due cose"

Angelica Benevieri e il rapporto con Manuel Bortuzzo: “Avevo chiuso con l’amore ma…”

Angelica Benevieri è un’influencer divenuta famosa su Tiktok dove ha quasi 300 mila followers. La ragazza ha solamente 20 anni ma già riesce a far parlare tanto di lei. Vive ancora a Roma insieme alla sua famiglia. Seppur giovanissima, i suoi profili social sono molto seguiti. Dai suoi profili, oltre ad ammirare la sua naturale bellezza, è possibile guardare video con i suoi familiari, in particolare suo nonno che dichiara di amare come un secondo padre e svela, così, tutta la sua sensibilità. Da poco è fidanzata con il nuotatore Manuel Bortuzzo, amico di suo cugino che si dichiara felice di questa nuova storia, ritenendola una ragazza speciale.

Manuel Bortuzzo, innamorato della fidanzata Angelica Benevieri/ "Ho chiesto il permesso a suo cugino"

Intervenuta su Instagram, Angelica ha dichiarato di essere felice per aver intrapreso la storia con Manuel Bortuzzo. Angelica aveva pubblicato un video su Tik Tok in cui aveva presentano Manuel e reso pubblica ai suoi followers la loro relazione: “Questa estate avevo detto ‘Non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore”. Le prime indiscrezioni relative ad una nuova storia d’amore di Manuel Bortuzzo con Angelica giravano da qualche settimana, ma la foto del bacio condivisa qualche ora fa dai due ragazzi spazza via ogni incertezza e qualsiasi dubbio. A condividere lo scatto per prima è stata proprio la ragazza sul suo profilo, poi prontamente ricondiviso da Manuel con tanto di cuoricino rosso annesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA