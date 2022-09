Angelica Benevieri, web ‘smaschera’ la fidanzata di Bortuzzo/ “Copia Lulù Selassiè”

Angelica Benevieri ha copiato Lulù Selassiè? Look praticamente identico, il web si scatena

Angelica Benevieri ha copiato l’outfit di Lulù Selassiè? Ad accendere l’interrogativo ci ha pensato Deianira Marzano, che ha postato una clip di confronto sul suo account di TikTok. “No vabbè ma la fidanzata di Bortuzzo che si mette lo stesso vestito di Lulù: ma non avevi altro da metterti?”, commenta stupita e divertita la Deianira mentre osserva i due outfit a confronto. I due vestiti effettivamente sono assolutamente identici e non sembrano esserci dubbi: Angelica e Lulù hanno lo stesso look. Sbigottito il web che, naturalmente, si è diviso in fazioni prendendo le parti del proprio beniamino.

Ricordiamo che Angelica Benevieri ha un grande seguito sui social media e che in passato è comparsa in tv nel programma condotto da Cesare Bocci “Imperfetti sconosciuti”. Sempre recentemente l’abbiamo vista all’opera, in una piccola parte, nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Per quanto riguarda la vita privata, la ventenne vive a Roma, dove probabilmente ha conosciuto Manuel Bortuzzo, con cui ormai è uscita allo scoperto. Entrambi, infatti, non si nascondono più e nei giorni scorsi hanno condiviso una fotografia mentre si baciano appassionatamente.

