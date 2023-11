Angelica crolla dopo lo scivolone di Mughini, Fiordaliso dubita di lei/ “Gli siedi vicino e poi piangi?”

Angelica Baraldi sotto accusa al Grande Fratello 2023: i sospetti di Fiordaliso

Quanto accaduto ieri sera al Grande Fratello 2023, con le lacrime di Angelica Baraldi per l’uscita infelice di Giampiero Mughini, ha alimentato dibattiti e discussioni in Casa. Se in molti si sono schierati al fianco della ragazza, ci sono due concorrenti che, pur riconoscendo il grave scivolone del giornalista, considerano eccessiva e misteriosa la reazione della Baraldi: si tratta di Fiordaliso e Beatrice Luzzi. La cantante, in particolare, ha mostrato dubbi sul comportamento della ragazza, che in puntata si è seduta proprio vicino a Giampiero, e ne he parlato con Jill Cooper.

Fiordaliso sbotta al Grande Fratello 2023/ "Angelica co sto Rick ha rotto le pa*le Giuseppe gioca sporco e.."

“Se lei ce l’aveva con Mughini, gli siedi vicino? E poi piangi? No, chiedo per un’amica. Tu l’avresti fatto?“, si domanda scettica Fiordaliso. Jill a quel punto, concordando, risponde: “No, gli avrei dato una gomitata però non si può fare“. Ma, sempre Fiordaliso, ha parlato di questo episodio anche con Rosy Chin: “Ho notato un’altra cosa: quelli che giocano per rimanere qua. Prendiamo Angelica, che è stata maltrattata: ma perché si è seduta vicina a Mughini?“. Rosy replica, facendo notare alla cantante: “Lei sa benissimo che l’intento di Mughini non era quello“. Tuttavia Fiordaliso è scettica: “E perché allora poi ti metti a piangere?“.

Fiordaliso contro Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ "L'ha fatta troppo grossa con Massimiliano"

Beatrice Luzzi contro Angelica Baraldi: “Se fosse stata una persona generosa…“

I video delle reazioni di Fiordaliso sono stati prontamente condivisi sul web dal pubblico del Grande Fratello 2023, diventando virali. Ma non solo la cantante ha avanzato dubbi e scetticismo sullo sfogo di Angelica Baraldi: anche Beatrice Luzzi, infatti, sembra dello stesso parere. Conversando sull’episodio con alcuni coinquilini, l’attrice ritiene che Mughini non sia stato adeguatamente difeso: “Angelica non è debole in tante altre occasioni. Stasera, secondo me, se fosse stata una persona generosa, vedendo Giampiero in grave difficoltà, avrebbe dovuto spezzare una piccola lancia“.

Fiordaliso sbotta contro Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ "Vai a ca*are, le darei una padellata!"

Fiorda è una st… incredibile ma qui ha ragione, lo pensiamo tutti

#grandefratello pic.twitter.com/X5V7haIWrh — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) November 3, 2023

F:”Stas ho notato un’altra cosa: Di quelli che giocano per rimanere qua.Prendiamo Ang che è stata maltrattata,tutto quello che vuoi, perché si è seduta vicino M stasera?”

R:”Lei sa che l’intento di non era di ferirla”

F:”E allora perché ti metti a piangere?”

ECCO#GrandeFratello pic.twitter.com/fwXHN4adVn — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) November 3, 2023

Beatrix: “Angelica non è debole in tante altre occasioni.. non è debole mai, stasera se fosse stata una persona generosa vedendo Giampiero in grande difficoltà avrebbe dovuto spezzare una lancia in suo favore” IO AMO SEMPRE DI PIÙ QUESTA DONNA 👸👸👸#GrandeFratello pic.twitter.com/3Se2Cj2Ymf — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) November 3, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA