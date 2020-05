Angelica e Alberto Amodei, figlia e marito Rosanna Lambertucci/ “Sono legata a mamma”

Pubblicità

Angelica Amodei è il grande amore di Rosanna Lambertucci. Protagonista di una vtruffa che ha spevantato tantissimo la conduttrice, è nata dall’amore tra la Lambertucci e Alberto Amodei, morto nel 2014. Nonostante la separazione, tra Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei c’è stato sempre un rapporto profondo al punto che per assisterlo durante la malattia, Rosanna Lambertucci si allontò anche dalla televisione. Un rapporto unico che è stato raccontato dalla conduttrice nel libro «E sono corsa da te» con cui spera di lasciare un ricordo importante non solo alla figlia Angelica, ma anche alla nipotina Caterina. Legatissima ad Angelica, Rosanna Lambertucci, grazia alla figlia, è riuscita a superare in parte anche il dolore per la morte della primogenia. “Elisa è una bambina che non c’è più…per fortuna poi è arrivata Angelica ad allietare quel momento di dolore”.

ANGELICA E ALBERTO AMODEI, I GRANDI AMORI DI ROSANNA LAMBERTUCCI

Dopo la morte di Alberto Amodei a cui è rimasta vicino fino all’ultimo giorno, Rosanna Lambertucci dedica il suo tempo alla figlia Angelica, alla nipotina Caterina e al lavoro. La conduttrice, nonostante sia molto riservata, ha parlato della sua vita privata ai microfoni di Vieni da me in una vecchia puntata. Proprio nella trasmissione condotta da Caterina Balivo, la Lambertucci ha ricevuto la sorpresa della figlia Angelica a cui è molto legata: “Io e lei siamo davvero molto legate, abbiamo passato tante cose insieme. Quando è arrivata lei è cambiata la mia vita. Ero indisciplinata prima, con lei sono cambiata“, ha dichiarato la conduttrice.



