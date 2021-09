Angelica e Patrick Donati, figli Milly Carlucci/ “Ammiriamo tanto i nostri genitori”

Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha sposato nel 1985 l’imprenditore Angelo Donati. Dalla loro relazione sono nati Angelica Krystle e Patrick, oggi due ragazzi di successo che stanno inseguendo i loro sogni. Angelica è la primogenita della coppia. Nata a Los Angeles nel 1985, oggi vive a Londra. Qui ha completato i suoi studi, prima alla London School of Economics proseguendoli poi alla prestigiosa Università di Oxford.

Passa in Italia circa sei mesi l’anno per controllare le sue aziende e per dirigere il Consiglio dei Giovani costruttori di Confindustria. Poi vive tra gli Stati Uniti e Londa. “Ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori che ci dicevano: fate quello che volete, purché siate felici – ha raccontato Angelica Donati a Repubblica qualche tempo fa -. Ho sempre ammirato mio padre, mi ha ispirato. È stato il principale sponsor negli affari”.

Patrick Donati, chi è il secondo figlio di Milly Carlucci

Il secondo figlio di Milly Carlucci e Angelo Donati si chiama Patrick e ha 29 anni. Anche lui, come Angelica, ha concluso i suoi studi all’estero, ottenendo il massimo dei voti. Ha conseguito un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico ed è stato poi assunto da una multinazionale anglosassone.

Di suo figlio ne ha parlato la madre Milly in un’intervista di qualche tempo fa, dichiarando: “Patrick è da poco che è entrato in una grande multinazionale ed è proprio l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno, queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio“. Entrambi hanno ammesso di ammirare molto i loro genitori.

