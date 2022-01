Angelica e Patrick, figli di Milly Carlucci/ Laureati all’estero e niente televisione

Milly Carlucci ha due figli avuti entrambi dal suo attuale marito Angelo Donati. La primogenita si chiama Angelica Krystle, classe 1986, mentre il più piccolo Patrick Donati, è un classe 1991. A differenza della mamma e delle zie, Angelica Donati non ha mai ambito a lavorare nel mondo dello spettacolo, intraprendendo quindi un altro tipo di percorso. Dopo essersi laureata presso la prestigiosa università britannica di Oxford, ha iniziato a lavorare presso l’azienda di famiglia (il padre è titolare della Donati Spa società immobiliare).

Stessa sorte è toccata a Patrick, il più piccolo della famiglia Carlucci-Donati, che dopo essersi anch’egli laureato all’estero, presso la Regent’s University di Londra, si è trasferito definitivamente oltre Manica, ed al momento vive appunto nella city londinese, dipendente di un’azienda importante con un ruolo molto ambito. “Abbiamo da poco festeggiato l’ultimo traguardo del secondogenito, Patrick, che dopo la laurea non solo ha trovato lavoro subito, ma ha pure conseguito un Master in strategia e innovazione in ambito finanziario ed economico. Che emozione!”, ha raccontato recentemente Milly Carlucci, parlando appunto del figlio ai microfoni di Vanity Fair.

ANGELICA E PATRICK, FIGLI DI MILLY CARLUCCI: “I NOSTRI GENITORI CI HANNO LASCIATI LIBERI”

“E’ soltanto da poco che è entrato in una grande multinazionale – aveva aggiunto ancora Milly Carlucci parlando di Patrick – ed è proprio l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno, queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio”.

Di Angelica, invece, la conduttrice di Ballando con le Stelle aveva svelato: “Angelica è un’imprenditrice e quando sei padrona di te stessa pensi di avere larghe sacche di libertà, ma non è vero, è il contrario, sei quella che deve coprire tutti i ruoli e, dunque, non hai mai respiro”. Di Patrick Donati non vi sono tracce di interviste sul web, mentre Angelica aveva spiegato durante una ‘chiacchierata’: “Ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori che ci dicevano: fate quello che volete, purché siate felici. Ho sempre ammirato mio padre, mi ha ispirato. È stato il principale sponsor negli affari”.

