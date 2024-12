Forse ad inizio percorso non l’aveva messo in preventivo, ma ora per Luca Barbareschi la finale di Ballando con le stelle 2024 è realtà. Una soddisfazione non da poco per l’attore e regista che avrà riempito d’orgoglio certamente anche i suoi affetti più cari, in particolare i figli. Proprio su di loro non è mancata la curiosità da parte degli appassionati nel corso dell’esperienza nel talent di Milly Carlucci, proprio per alcuni racconto fatti da lui stesso di recente e nel corso del tempo.

Ma chi sono i figli di Luca Barbareschi? Negli anni ottanta l’attore e regista ha sposato Patrizia Fachini con la quale ha dato alla luce le prime tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Dall’attuale rapporto con la compagna Elena Monorchio ha invece dato alla luce altri due figli, Maddalena e Francesco. Il rapporto tra loro è certamente segnato dalla bellezza dell’amore ma, come spesso accade, non sempre c’è sintonia con i genitori a prescindere dal legame. Tornando indietro nel tempo, precisamente nel 2019, spiccano le parole della seconda figlia – Eleonora – intervistata dal Corriere della Sera: “Se mi è mancato? Un po’ sì, non lo faceva per cattiveria ma perchè troppo preso da se stesso. Un’assenza scivolata poi nella sua rigidità”.

Figli di Luca Barbareschi, la confessione del passato della primogenita Eleonora: “Volevo cambiare cognome…”

Sempre Eleonora, seconda dei figli di Luca Barbareschi, al Corriere della Sera spiegò: “Volevo cambiare il cognome perchè sentivo di non avere nessuna associazione con Barbareschi e non volevo passare per raccomandata. In quel periodo non ci parlavamo da 5 anni, volevo sentirmi autonoma persino dal suo cognome… Il mio non era un gesto contro di lui, ma una necessità per la mia sopravvivenza”. Chiaramente, Luca Barbareschi non ha mai fatto segreto della consapevolezza dei suoi errori, come dimostrato dall’onestà intellettuale delle sue dichiarazioni, riportate da Fanpage: “Non mi penso mai di nulla, sono responsabile delle mie azioni; certo, ho commesso tanti errori come far soffrire le mie tre figlie ancora piccola quando mi sono separato dalla loro mamma. Resta il rimorso, ma non tornerei indietro. La vita ti mette davanti a delle scelte obbligate, alcune difficili e anche prive di logica”.

Con il tempo le ferite possono lasciare cicatrici, ma l’amore può lenire il dolore e dare nuova luce ai rapporti. Lo dimostra il rapporto di oggi di Luca Barbareschi con i figli ben fotografato dalla recente dedica di Maddalena, nata dal matrimonio con Elena Monorchio. “Il mio rapporto con papà è complicato però pieno d’amore; lui mi ha trasmesso l’amore per il teatro perchè fin da piccola lo seguivo in tutti i suoi spettacoli. Lo vedo che è molto più felice, mi piace vederlo ballare… Per me ha già vinto perché è sempre il migliore”.