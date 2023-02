Angelica, figlia Rosanna Lambertucci e nipotina Caterina/ “Un rapporto profondo ma..”

ANGELICA AMODEI E CATERINA, FIGLIA E NIPOTE DI ROSANNA LAMBERTUCCI

Chi sono Angelica Amodei, figlia di Rosanna Lambertucci, e la nipotina Caterina? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di “Verissimo”, sarà di scena infatti la 77enne conduttrice televisiva nonché giornalista e divulgatrice scientifica capitolina che si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, assieme alla figlia avuta dalla relazione con il compianto Alberto Amodei e alla nipote. Un ritratto di famiglia inedito per le tre donne anche se la Lambertucci, come si ricorda, è stata già protagonista in passato del talk show in onda su Canale 5, parlando non solo della sua lunga carriera me pure gioie e dolori del privato.

Cosa sappiamo di Angelica Amodei e di sua figlia Caterina, la nipote di Rosanna Lambertucci? La conduttrice televisiva, rimasta vedova del marito Alberto bel 2014, ha perso infatti cinque figli mentre quando aveva sperimentato la gioia della maternità con la nascita di Elisa questa purtroppo era morta dopo pochi giorni. Solo in seguito era arrivata finalmente Angelica ad allietare le giornate sue e del marito: oggi, Angelica è una giornalista e autrice televisiva affermata e dopo una lunga esperienza al settimanale ‘Gente’, occupandosi di spettacolo, salute e alimentazione (proprio come la madre), ha lavorato per il magazine ‘Più Sani Più Belli’ e diventando in seguito pure direttore editoriale della rivista ‘In Forma’, senza dimenticare la pubblicazione di alcuni libri di successo.

LAMBERTUCCI, “LA VERA ANGELICA NON LA CONOSCE NESSUNO: CON LEI HO…”

“Con Angelica ho un rapporto abbastanza profondo” aveva raccontato una volta Rosanna Lambertucci, accennando però al fatto che il vero volto della figlia lo conoscono in pochi: la figlia di Alberto Amodei infatti pare essere una persona estremamente riservata e tanto di quello che sappiamo di lei lo si è appreso nel corso delle interviste che la ben più nota mamma ha concesso nel corso degli anni. “La vera Angelica nessuno la conosce per davvero: ha un grande pudore per se stessa e credo che anche con me non si sia mai aperta veramente” aveva aggiunto la Lambertucci, facendo riferimento a un “mondo interiore” della figlia che questa non rivela a nessuno.

Tra l’altro, come rivelato proprio dalla figlia di Rosanna Lambertucci durante una ospitata a “Vieni da me” di Caterina Balivo, prima della nascita della figlia Caterina era stata operata per un tumore alla tiroide, una vicenda che per fortuna si era conclusa senza conseguenze: “La dottoressa mi aveva anche detto di iniziare a tirare tutto fuori e da allora forse parlo un pochino di più” aveva confessato proprio la giornalista classe 1976 che in quella occasione era ovviamente in compagnia di mamma Rosanna alla quale aveva fatto in diretta una piccola dedica ammettendo che, nonostante il proprio carattere molto riservato, “con te sono molto più vera di quanto lo sono con gli altri”.











