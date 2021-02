Angelica Gori/ “Mia madre Cristina Parodi ha pianto per il mio brano. Papà Giorgio..”

Angelica Gori vuole percorrere la sua strada. La figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi è stata ospite di Oggi è un altro giorno ed ha parlato della sua esperienza da cantante con il duo chiamamifaro. La 19enne ha presentato il suo brano “Pasta rossa”, rivelando: «La mia canzone parla di un amore finito, come i particolari più piccoli siano quelli più difficili da lasciare andare quando una relazione finisce».

«E’ una vicenda personale, a 19 anni si vive tutto buttandocisi di testa», ha aggiunto Angelica Gori, che ha poi parlato della reazione della madre Cristina Parodi all’ascolto del suo brano: «Mia madre ha pianto, è fiera di me e di quanta passione metto in ciò che faccio». Poi una battuta sul nome scelto per il duo: «Mi sono sempre piaciuti i nomi maschile, a casa mi chiamano Gigi (ride, ndr). I nomi maschili mi sanno di ragazza indipendente e forte».

ANGELICA GORI: “MIO PADRE GIORGIO GORI É MOLTO AFFETTUOSO”

«I miei genitori mi hanno consigliato di fare questo mestiere con tanta passione, di crederci e di lavorare», ha proseguito Angelica Gori nel salotto di Serena Bortone, per poi parlare del rapporto con il padre Giorgio Gori: «Mio padre Giorgio è una bella testina (ride, ndr). É molto affettuoso, mi ha supportato tanto». Angelica Gori si è poi soffermata sul peso di avere un cognome così pesante: «Per qualche anno quando ero più piccola è stato difficile, soprattutto a scuola, per questo sono andata a studiare a Londra, in un posto dove nessuno conoscesse i miei genitori. Ora non mi pesa avere un cognome importante, perché i miei genitori sono cresciuti in famiglie ordinarie e si sono fatti strada con il talento. Mi hanno trasmesso questo valore ed è stato tutto naturale».



