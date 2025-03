Angelica Gori è una delle concorrenti che maggiormente si sono distinte in questa edizione di Amici 24. Il suo nome d’arte è Chiamamifaro e molti si chiedono per quale motivo abbia scelto questo soprannome, che non è stato esente da critiche sin dal momento in cui è entrata a far parte del cast del programma di Maria De Filippi poco dopo che il programma era iniziato, vincendo la sfida contro la collega Alena. Laureata al conservatorio, Chiamamifaro è sempre stata determinata a proseguire la sua carriera nel mondo della musica senza l’aiuto dei genitori famosi.

I fan che la seguono ormai da mesi si chiedono perchè Angelica Gori si chiama Chiamamifaro? Un nome decisamente complesso e particolare per una cantante, che ha scelto una vera e propria frase per identificarsi. In una conversazione con il suo professore Rudy Zerbi aveva spiegato di aver deciso di farsi chiamare così per via di un ricordo d’infanzia che mostra tutta la sua passione per la musica: quando era piccola, si metteva sotto un faro a cantare con la sua chitarra. Ha spiegato che quello era il suo posto speciale, dove si sentiva sicura.

“Quando ero piccola andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina”, aveva spiegato Chiamamifaro a Rudy Zerbi – un posto del cuore. Suono la chitarra male, ma la prendo semplicemente per scrivere”. La cantante, oggi finalista di Amici 2025, ha spiegato di avere una fortissima connessione con la musica, ma ha sempre dimostrato di volersi migliorare. Rudy Zerbi, suo coach, non ha mai esitato nel “rimproverarla” al fine di spronarla per dare il suo meglio sul palco, e lei non si è mai tirata indietro mostrando di impegnarsi sempre di più. Ecco cosa aveva spiegato al professore: “Mi piace studiare, sono una secchiona, voglio imparare anche cose difficili. Mi sento autentica quando canto”.