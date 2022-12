Angelica Kazankova, chi è l’attrice del film Orlando/ “Il futuro è nelle mani…”

Chi è Angelica Kazankova, la piccola interprete del film Orlando

Angelica Kazankova è la piccola protagonista del film “Orlando” di Daniele Vicari. Nel film, Angelica interpreta una ragazzina di 13 anni. Non si conoscono dettagli però sulla sua biografia e non è nota neppure la sua data di nascita. Il suo cognome fa pensare che abbia origini dell’Est Europa. Orlando è il nuovo film di Daniele Vicari. La trama appare complessa. Un contadino rietino cocciuto e ostinato è costretto a correre al capezzale del figlio trasferitosi da tempo a Bruxelles e con cui non parla volontariamente da tempo. Giunto in Belgio, balbettante, senza sapere e capire mezza parola di francese, Orlando troverà il figlio morto dentro la bara, e una nipote tredicenne, Lyse, interpretata da Angelica, che mai ha conosciuto la mamma e che ora ha solo il burbero nonno come tutore maggiorenne per continuare a vivere la vita fatta di scuola e pattinaggio.

Nel film Michele Placido e Angelica Kazankova vestono rispettivamente i panni di un nonno e sua nipote, divisi tra modernità e mondo rurale, tra il dover scegliere se partire o restare, che si incontrano e mutano la traiettoria delle loro vite. Michele Placido ha confidato: “È l’inizio di una grande storia d’affetto. Lei ha una chiave che dà al mio personaggio una prospettiva che non aveva”.

Angelica Kazanzova e la problematica ambientale: “Noi della nuova generazione…”

Per Angelica Kazankova si tratta del primo ruolo al cinema. In un’intervista a Hot Corn, la ragazzina ha dichiarato: “Durante il progetto sono stata molto fortunata a lavorare con Daniele Vicari e Michele Placido. Mi hanno dato tantissimo supporto durante la lavorazione e soprattutto quando giravamo quelle scene complicate che mettevano a dura prova i sentimenti”. Sulle nuove generazioni, Angelica si mostra positiva e ottimista: “C’è sempre una speranza. Siamo consapevoli della problematica del clima e il futuro è nelle nostre mani”.

L’incontro tra Placido e la giovanissima attrice Angelica Kazankova emoziona perché pesca nei ricordi di tutti noi. Sicuramente Angelica Kazankova avrà la strada spianata dopo questo ruolo. Il suo personaggio ha davvero convinto tutti e in molti hanno apprezzato la sua interpretazione. Per essere una ragazza, Angelica ha dimostrato di avere la stoffa per proseguire in questa carriera.











