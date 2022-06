Angelica Livraghi ed Edoardo Tavassi hanno avuto una storia/ L’ex gieffina: “Un flirt anni fa ma…”

Angelica Livraghi ed Edoardo Tavassi hanno avuto un flirt: la rivelazione

Edoardo Tavassi avrebbe potuto ritrovare la sua ex sull’Isola dei Famosi. Non si tratta ovviamente né di Diana Del Bufalo né di Lucia, la ragazza con cui convive. A sostenere il provino per il reality sarebbe stata invece Angelica Livraghi, ex gieffina dell’undicesima edizione. Intervistata dal Settimanale Mio, la mamma dei Tavassi ha commentato il flirt tra Edoardo e Angelica: “Angelica ed Edoardo? Avranno avuto quindici anni, è stato un flirt durato qualche giorno”. Dopo aver assoldato nel cast Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina, gli autori avevano cercato anche Angelica. Il suo nome è stato tra i papabili di questa edizione ma poi la ragazza è stata depennata dalle concorrenti. A confermarlo è stata proprio Angelica allo stesso settimanale.

La ragazza aveva avuto dei rapporti burrascosi con Guendalina quando entrambe erano entrate nella casa del Grande Fratello Vip: “Io e Guenda siamo tornate a ridere insieme. Certo non si può dire essere migliori amiche perché ci sono state troppe cose brutte e risanarle è dura, sicuramente da parte mia non c’è estrema fiducia, ma le voglio molto bene e spero che un domani chissà”. Qualche settimana fa Angelica aveva condiviso su Instagram un post che la dava tra i concorrenti dell’Isola e aveva commentato: “Ma questa pagina?”, aveva scritto. Qualcuno le aveva fatto notare che la reazione di Guendalina nel vederla non sarebbe stata delle migliori e lei ha replicato divertita.

Angelica Livraghi e i rapporti con Guendalina Tavassi: “Si fa forte…”

Angelica Livraghi è stata contattata da Ilary Blasi per partecipare all’Isola dei Famosi ma poi non è stata scelta. Un peccato per molti fan considerando che il suo ingresso avrebbe alimentato alcune dinamiche all’Isola dei Famosi. In molti si chiedono quale sarebbe stata la reazione di Edoardo che con la ragazza aveva avuto un breve flirt ma soprattutto cosa avrebbe pensato Guendalina che con la ragazza è in rotta. Al settimanale Mio la ragazza ha infatti raccontato di aver vissuto tra alti e bassi l’esperienza nel Grande Fratello Vip proprio a causa delle numerose discussioni con Guendalina: “Mentre lei dava poco peso alle nostre sfuriate io le prendevo malissimo! Poi con il tempo ho capito che faceva parte del suo personaggio comportarsi così. Si fa forte delle sue caratteristiche ma non lo fa in maniera cattiva”.

I rapporti tra loro sembrano essere migliorati però tanto che la ragazza ha confidato di averla sentita prima del suo approdo all’Isola dei Famosi. La Tavassi le ha detto che sarebbe stata contenta di condividere questa esperienza con lei e che lei le ha risposto chiedendole: “Ma se vengo mi tratti male come al Grande Fratello?”. Angelica Livraghi ha poi ricordato che il primo incontro con Edoardo è avvenuto in un bar: “Quando avevo 14 anni sono stata insieme a Edoardo”. Un amore di gioventù di cui però Angelica conserva un bel ricordo.











