Angelica Margari, non solo amore a Uomini e Donne/ Ecco le dame con cui è nata un’amicizia

Angelica Margari e l’amicizia con Emanuela Malavisi

Nel parterre del trono over di Uomini e donne non nascono solo amori, ma anche amicizia. La prova arriva da Angelica Margari, dama giunta in trasmissione nell’attuale stagione del dating show di canale 5. Schietta e diretta, Angelica si è messa immediatamente in mostra uscendo con Gero Natale, un cavaliere siciliano tornato nel parterre dopo una prima esperienza e che l’aveva colpita molto al punto da averci provato più volte nonostante la poca predisposizione di lui ad avere una frequentazione al punto da aver poi lasciato la trasmissione.

Angelica, inoltre, è anche uscita con Marco Antonio che, poi, ha conosciuto Emanuela Malavisi. Nonostante l’interesse nei confronti di Marco Antonio, di fronte al forte interesse del cavaliere per Emanuela, ha deciso di fare un passo indietro. Un gesto naturale quello di Angelica che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, ha spiegato di essere molto solidale con le donne essendo cresciuta con tre modelli importanti come la mamma, la zia e la nonna.

Angelica Margari e l’amicizia con due dame

In attesa di incontrare l’uomo della sua vita, Angelica Margari pare abbia trovato un’amica nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Con Emanuela Malavisi, infatti, sta nascendo un bel rapporto di amicizia come ha raccontato Angelica al magazine della trasmissione svelando, inoltre, di aver instaurato un bel rapporto anche con Barbara De Santi.

Rapporto che, invece, non è riuscita a creare con Claudia Lenti che, a della della Margari, tra tutte le dame presenti in trasmissione, sarebbe quella più costruita.











