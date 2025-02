Nell’ultima settimana le pagine di gossip si sono riempite del nome di Angelica Montini, la presunta amante di Fedez. A far uscire il rumor ci ha pensato Fabrizio Corona, che con il suo podcast “Falsissimo” (titolo del format) ha voluto raccontare al pubblico quello che secondo lui è il retroscena della vita del rapper. Ed è così che i fan del cantante e dell’imprenditrice digitale si sono trovati di fronte ad una storia assai inaspettata.

In base a quanto racconta il Re dei Paparazzi, durante il matrimonio con Chiara Ferragni Fedez l’avrebbe tradita più volte con Angelica Montini. Quest’ultima, milanese di origini benestanti, ha 28 anni e ha sempre voluto mantenere la sua vita privata lontana dal gossip. Dopo questa vicenda sembra infatti scossa per il fatto che il suo nome stia facendo il giro del web e che sia parte di uno degli scandali rosa più virali degli ultimi anni. Infatti, ha deciso di rendere privato il suo profilo di Instagram per tutelare la sua privacy. Ma non solo, raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, non ha accolto di buon grado il Tapiro d’Oro.

Angelica Montini, la reazione choc alla consegna del Tapiro d’Oro: si è nascosta dietro ad un portone

Dopo il Tapiro consegnato a Chiara Ferragni, non poteva mancare quello ad Angelica Montini, presunta amante di Fedez. Quest’ultimo sarebbe stato addirittura pronto a rinunciare al suo matrimonio con l’imprenditrice digitale qualora lei lo avesse voluto. Valerio Staffelli ha deciso di raggiungerla a Milano per conto di Striscia La Notizia, ma la consegna del Tapiro d’Oro è stata tutt’altro che tranquilla. In quel frangente, la ragazza ha fatto di tutto per non farsi inquadrare dalla telecamera, nascondendosi dentro ad un portone.

Staffelli non si è arreso e ha provato a domandarle alcune cose rispetto alle indiscrezioni sulla canzone di Fedez, presumibilmente dedicata a lei. Angelica Montini, però, non ha voluto lasciare alcuna dichiarazione ed è andata via senza rispondere all’inviato. In effetti nelle ultime ore girano rumor secondo i quali la ragazza non sarebbe assolutamente interessata alle telecamere e che questa vicenda le è molto scomoda a livello sociale. Che dire, Striscia la Notizia riproverà a contattarla o rispetterà la sua allergia ai riflettori? Tutto è ancora da scrivere.