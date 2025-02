Impazza il gossip su Angelica Montini, la presunta amante di Fedez sin dai tempi del matrimonio con Chiara Ferragni. A lanciare la bomba è stato Fabrizio Corona durante il format Falsissimo in cui ha pubblicato e condiviso delle chat e delle conversazioni tra Fedez e Angelica da cui si evince chiaramente che i due hanno avuto una relazione d’amore. Una storia segreta diventata di dominio pubblico accendendo così i riflettori su Angelica Montini, 28enne stilista e imprenditrice milanese, a cui Fedez avrebbe dedicato anche diverse canzoni che tutti credevano fossero per la ex moglie Chiara Ferragni.

La storia d’amore tra Angelica Montini e Fedez è stata confermata poco dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona anche da Chiara Ferragni in un lungo post pubblicato su Instagram. “Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata – ben consapevole di parlare con me al telefono – e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente” – ha detto la Ferragni.

Chi è Angelica Montini: dalla storia con Fedez al flirt con Andrea Damante

Una vera e propria bomba è scoppiata nella vita di Angelica Montini che, a detta di molti, avrebbe lasciato l’Italia dopo essere diventata la protagonista del gossip delle ultime settimane. La stilista ed imprenditrice della Milano bene non ha retto alla pressione mediatica ed ha lasciato il Paese proseguendo ugualmente la sua attività, visto che si occupa anche della gestione del brand Angelica Montini Studios. Dopo aver studiato presso il prestigioso Istituto Marangoni di Milano, la Montini si è fatta conoscere ed apprezzare come stilista proponendo degli abiti dallo stile tradizionale e moderno che hanno conquistato i mercati dell’Est e dell’Ovest.

Ma non finisce qui, visto che in passato Angelica ha vissuto un altro flirt “importante” con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Una storia che i due hanno vissuto lontano dalle telecamere, ma diventata anche in questo caso di dominio pubblico per la fama di Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis.