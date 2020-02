Angelica Preziosi/ Chi sceglierà tra Raffaello Mazzoni e Marco Serra? (La pupa e il secchione)

Angelica Preziosi è stata messa parecchio in difficoltà durante la scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa. Soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Raffaello Mazzoni, che a tratti ha ammesso al modello Marco Sarra di essersi quasi innamorato della ragazza. Messa alle strette, Angelica ha ribadito che fra lei e il ricercatore medico ci può essere solo un’amicizia. Per quanto bella e speciale possa essere, oltre davvero non si va. In bilico fra la possibilità di dare un dispiacere al partner e perdersi l’opportunità di stare con Marco sà, Angelica ha scelto di non lasciarsi andare nemmeno con il modello. A parte in una singola occasione, in cui i due si sono allontanati da soli durante la sessione di training. Tanto che la Maestri, la partner di Marco Sarra, ha avuto da ridire sull’essere stata abbandonata. Raggiunta da Mazzoni, sempre in guardia e geloso, Angelica ha deciso di voltare le spalle al modello e si è concentrata sul suo Secchione. Forse non tutte le prove con il partner sono andate a buon fine, ma nella classifica finale la sua coppia ha registrato un quarto posto con 33.5 punti. Peccato che i vincitori abbiano scelto proprio loro per la sfida finale, ma solo per dare una scossa a Mazzoni.

ANGELICA PREZIOSI, MARCO SARRA LA CONQUISTA CON LA SUA BELLEZZA…

Angelica Preziosi ha quasi trovato l’amore a La Pupa e il Secchione e viceversa e no, non parliamo di Raffaello Mazzoni. Mentre il ricercatore continua a provare un forte interesse per la fotomodella, quest’ultima ha trovato in Marco il suo uomo ideale. Anche se di fronte alle telecamere ha ribadito in più occasioni di non provare alcuna attrazione nei suoi confronti. Eppure quel sorriso a 32 denti che è apparso sul suo volto non è passato inosservato al resto del gruppo, che a quel punto ha cercato di sostenere il ricercatore medico. Raffaello si è chiesto più volte perchè non avrebbe mai potuto ambire alla bella Angelica e gli amici, per tutta risposta, hanno sottolineato che si tratta solo di motivi estetici. Visto che Marco Sarra ha perso nel confronto finale della scorsa puntata, Angelica potrà ritornare a concentrarsi sul suo Secchione. I due sono sempre più affiatati e in sintonia e questo porta di sicuro un bel vantaggio alla loro coppia, anche se le prove non sono andate sempre bene in tutta la durata del programma. “Quando in classe improvvisi completamente”, scrive intanto Angelica sui social, condividendo un particolare momento delle ultime prove. Di fronte a Roberto Giacobbo, la fotomodella non è riuscita a dimostrare la propria conoscenza di Roma. “Ho improvvisato totalmente”, ha ammesso di fronte alle telecamere, ma solo dopo aver detto che le meraviglie del mondo sono cinque e non sette. Clicca qui per guardare il video di Angelica Preziosi.

