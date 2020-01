Angelica Preziosi/ “Mazzoni? Solo amicizia, tenersi la mano…” (Pupa e il secchione)

Angelica Preziosi si è vista costretta a chiarire la natura del suo legame con Raffaello Mazzoni, alla luce dei pettegolezzi che i ragazzi de La pupa e il secchione e viceversa hanno diffuso sul suo conto. Secondo gli altri protagonisti del gioco, infatti, la pupa continuerebbe a mettere in atto degli atteggiamenti atti a confondere il povero Mazzoni, che da parte sua, pur continuando a considerarla soltanto come una buona amica, si è già fatto più di qualche illusione. Se Mazzoni, però, è già sul punto di cascarle ai piedi, Angelica è di tutt’altro avviso e, ripensando al loro legame, non riesce a vedere nient’altro che non sia un’amicizia. “Io te l’ho sempre detto”, ha ribadito la pupa al suo compagno esortata da Paolo Ruffini e dagli altri ragazzi del programma, “c’è amicizia e non altro. Il fatto che ti tengo la mano – ha aggiunto – è per una questione di sicurezza”.

Angelica Preziosi nel futuro di Raffaello Mazzoni?

Raffaello Mazzoni non ha dubbi: a dispetto delle parole di Angelica Preziosi, è convinto che il loro rapporto potrebbe un giorno evolversi verso qualcosa di concreto. Ripercorrendo ciò che li ha legati sin da subito, il protagonista de La pupa e il secchione e viceversa parla infatti di “affiatamento” e di “affinità”, sentimenti spesso difficili da provare in un comune rapporto di amicizia. Oggi, a definire il loro legame, oltre a un precorso più che proficuo nella gara di Italia 1, sono infatti una serie di piccoli gesti di tenerezza, manifestazioni di affetto del tutto spontanee, che contribuiscono ad alimentare la speranza. Lui, del resto, non ha dubbi, e con un elogio che gli ha fatto conquistare i complimenti di Barbara Alberti, ha ribadito di voler avere un ruolo, seppur di amicizia, nella vita della sua compagna di avventura.

Angelica Preziosi e Mazzoni: “Amore? Una parola grossa”

Raffaello Mazzoni è davvero innamorato di Angelica Preziosi o il suo è soltanto un sentimento destinato a svanire con la conclusione de La pupa e il secchione e viceversa? “L’amore è una parola grossa – dice lui interpellato da Paolo Ruffini – però…”. In ogni caso, che sia amore o amicizia, Angelica Preziosi ha ottenuto il benestare di sua madre, che vede nella pupa la persona perfetta per il suo adorato figlio. “Angelica è una bella ragazza”, ha ammesso la madre del concorrente, “mi piace, credo che sareste un’ottima coppia”. Nell’ultima puntata, però, i due i sono ritrovati a un passo dall’eliminazione: Carlotta, prima in classifica con De Benedetti, ha deciso di nominarli per assaporare la propria vendetta: “noi siamo stati chiamati dall’eliminazione da loro, da entrambi”, ha spiegato la pupa, che tuttavia non è riuscita fino in fondo nel suo intento.



