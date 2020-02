Angelica Preziosi/ Pronta la sorpresa di Raffaello Mazzoni? (Live-Non è la D’Urso)

Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi sono riusciti a fare la storia de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La coppia è riuscita ad arrivare fino alla finale, ma qualcosa è andato storto e i due concorrenti non sono riusciti a battere i rivali e sperare di poter arrivare al bagno di cultura finale. Durante la loro partecipazione però, hanno regalato ai fan del programma tante risate e momenti di divertimento. “Tra di noi si è sin da subito formato uno splendido rapporto di confidenza e di fiducia reciproca che ci ha permesso di superare tutte le difficoltà che abbiamo affrontato durante il percorso rendendoci più forti di prima”, scrive Mazzoni su Instagram subito dopo la fine del programma. “Non abbiamo vinto ma pazienza: non era importante vincere, in quanto mi sento già vincitore ad aver conosciuto una persona così speciale ed autentica e sicuramente un’amica fidata”, aggiunge. I fan del Conte però non hanno gradito l’atteggiamento di Angelica durante la prova del bacio, in cui la ragazza e il partner sono rimasti incollati labbra a labbra per 45 minuti. La Preziosi infatti, prima di iniziare l’impresa, ha chiesto a Raffaello di non muoversi nella maniera più assoluta. Una volta poggiate le proprie labbra su quelle di lui, la ragazza ha dovuto fargli persino un segnale di stop per ricordargli di rimanere immobile. Forse per paura che quel contatto diventasse un bacio un po’ più serio? Clicca qui per guardare il video di Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi

ANGELICA PREZIOSI E RAFFAELLO MAZZONI: DUE ATTRATTI CHE SI OPPONGONO

Fra Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi si è creato un bel rapporto grazie a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Del tutto opposti sotto molti punti di vista, i due concorrenti sembravano più che affiatati all’inizio del reality, ma poi qualcosa è cambiato. Lo dimostrano anche i profili social di entrambi: il Conte ha pubblicato diversi contenuti del programma, ovviamente in merito alla sua coppia, mentre Angelica ha preferito mettere se stessa al centro della scena. Non si può però accusare di nulla la modella: sa bene che Mazzoni provava dei sentimenti nei suoi confronti ed ha spesso ribadito di sentirsi legata a lui solo da una forte amicizia. Oggi, domenica 23 febbraio 2020, Angelica Preziosi sarà ospite di Live – Non è la d’Urso per affrontare i cinque sferati in una sfida culturale. Raffaello farà una sorpresa alla sua ex partner? Intanto in questi giorni la modella ha partecipato alla sfilata della settimana della moda assieme a due altre concorrenti del programma: Stella Manente e Martina Di Maria. Il Conte invece si è concesso una serata all’Astragalo Club di Castiglioncello, in provincia di Livorno: nelle Stories lo vediamo scatenatissimo, al ritmo di Rompompom, la canzone che il Conte ha lanciato già un anno fa e che è diventata virale in seguito alla sua partecipazione nello show di Paolo Ruffini.

