Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi / Crisi nel 2005, la rottura 7 anni dopo

Angelica Riboni, ex moglie di Ettore Bassi, è complice non protagonista dello scherzo rifilato all’attore nel 2005 dalla troupe di Scherzi a Parte. I due si sono sposati nel corso del 2009, ma stavano insieme da molto tempo prima. Angelica Riboni ha vissuto da vicino l’ascesa di Ettore nel mondo della spettacolo, condividendo con lui soddisfazioni e delusioni. Il rapporto tra i due rischiava di essere compromesso già nel corso del 2005, quando ai tempi della fiction Carabinieri, Ettore Bassi si era tuffato completamente nel lavoro. In un certo senso, forse, aveva cominciato a trascurare gli affetti: “Di colpo mi sono trovato pieno di offerte di lavoro. Avevo dunque tanti impegni, non stavo mai a casa, perciò ho finito per trascurare mia moglie e le mie figlie. Finché, a un certo punto, Angelica mi ha detto che non ce la faceva più e che, se avessi continuato a comportarmi così, avrei perso lei e le bambine“, aveva dichiarato a DiPiù Tv nel corso di un’intervista. Una crisi superata quella del 2005, tornata puntualmente qualche anno dopo. Nel 2009 l’attore e Angelica Riboni sono diventati marito e moglie, prima della separazione maturata nel 2015 e ufficializzata tre anni dopo nell’agosto del 2018. Una rottura evidentemente inevitabile, tra la milanese ed Ettore Bassi.



