Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi/ “Lasciai il lavoro per lui e adesso…”

Chi segue i salotti dei pettegolezzi su Canale5 conosce bene anche il volto di Angelica Ribona, ex moglie di Ettore Bassi. I due si sono sposati nel corso del 2009 ma erano fidanzati già da prima visto che Angelica Riboni ha vissuto da vicino l’ascesa del marito nel mondo della spettacolo e superando una crisi che ha rischiato di separarli nel 2005 ai tempi della fiction Carabinieri, quando Ettore Bassi si era tuffato completamente nel lavoro e lui stesso ha confermato DiPiùTv: “Avevo tanti impegni, non stavo mai a casa, perciò ho finito per trascurare mia moglie e le mie figlie. Finché, a un certo punto, Angelica mi ha detto che non ce la faceva più e che, se avessi continuato a comportarmi così, avrei perso lei e le bambine“.

SABRINA FERILLI/ “Gigi Proietti grande maestro, sono santa in vita ma fumantina”

Angela Riboni e gli attriti con Ettore Bassi dopo la fine del loro matrimonio

A quanto pare, però, la crisi tra Angelica Riboni ed Ettore Bassi è poi tornata e così nel 2015 i due hanno deciso di lasciarsi ufficializzando il loro addio addirittura tre anni dopo, nel 2018. Le cose però non sono andate come previsto e il loro rapporto si è incrinato soprattutto quando nella vita dell’attore è comparsa la nuova fidanzata che lo ha trattenuto in Puglia. Proprio a Domenica Live Angelica Riboni ha parlato del mancato sostegno da parte dell’ex marito Ettore Bassi non solo economico ma anche fisico visto che Amelia, bimba con la sindrome di Down, ha bisogno di altro e non solo di soldi. Secondo quanto ha rivelato Angelica sembra che Ettore Bassi si sarebbe dovuto spostare a Milano insieme a lei e alle figlie ma così non è stato e così lei stessa ha lanciato il suo personale appello tv: “Io quello che ho chiesto era una presenza il più possibile costante tenendo conto del lavoro che fa.. in questo nuovo sistema di famiglia vorrei che ci siano madri che lavorano e padri che fanno i padri”.

LEGGI ANCHE:

ETTORE BASSI/ "Mio rapporto con la fede? A volte conflittuale, credo ma…"Ginevra Francesconi, chi è?/ "Critiche sui social? Capiterà anche a me prima o poi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA