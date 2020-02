Angelica Russo, moglie Gabriele Muccino/ Fra i due fu un colpo di fulmine (Verissimo)

Angelica Russo ha regalato la possibilità al marito Gabriele Muccino di credere ancora nell’amore. Dopo essere stato sposato per alcuni anni con Elena Majoni, il regista ha scelto infatti di sposarsi di nuovo con la stilista. Dal giorno delle nozze in poi, Angelica sceglierà di abbandonare il proprio cognome e diventare a tutti gli effetti la signora Muccino: “Mi raccomando, non sa quanto ci tiene Gabriele”, ha detto a Vanity Fair. “Era importante per me sposarmi, soprattutto dopo la nascita di Penelope [la figlia della coppia, ndr], volevo che anche lei partecipasse a questo momento”, ha sottolineato. Dopo sette anni di convivenza, procedere verso l’altare ha significato per Angelica una conquista, una conferma di un sentimento solido. I due si sono conosciuti a Roma durante il 70° anniversario di Cinecittà: “Io allora avevo già smesso di fare televisione e lasciato da parte l’idea di fare l’attrice”, confessa, “Ricordo che un’amica mi disse: ‘Qui stasera c’è un solo uomo interessante, Gabriele Muccino’. Mi prese per mano e mi portò da lui per presentarmi”. Così Lady Muccino gli fa dei complimenti per il film La ricerca della felicità, il regista le chiede il numero di telefono. Da cosa poi nasce cosa, come si suol dire.

ANGELICA RUSSO, I FLIRT DEL MARITO CON MICAELA RAMAZZOTTI SEMPRE SMENTITI

Angelica Russo ovvero Angelica Muccino non vede l’ora di assistere alla proiezione de Gli anni più belli, l’ultimo film del marito Gabriele Muccino. “Non l’ho visto ma vi dico che Gabriele me ne parla da anni”, dice sui social, “è il film che gli svolazzava dentro da quando ha iniziato a fare cinema, aspettava solo di avere l’età per poter guardare la vita da un posto di guida, che gli permettesse di tenere le mani sul volante, gli occhi sulla strada e uno sguardo allo specchietto retrovisore”. Clicca qui per leggere il post di Angelica Russo Nonostante le sue parole d’amore, Angelica e Muccino sono finiti spesso al centro degli articoli di gossip per via di presunti flirt fra il regista e Micaela Ramazzotti. Dei dubbi emersi ormai due anni fa e subito negati da Gabriele, ma che hanno fatto pensare comunque che in casa Muccino non si respirasse un’aria felice. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Gabriele Muccino sarà ospite di Verissimo per parlare del suo nuovo film. Spenderà anche qualche parole sulla sua dolce metà? Intanto Angelica mostra nelle Stories una delle sue ultime idee: un abito da sera lunghissimo e tutto dorato, un colore che unito alle luci crea degli effetti davvero interessanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA