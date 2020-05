Angelica Schiatti, ex di Morgan / Lui: “si è completamente negata e..” (Domenica In)

Pubblicità

Si parla anche di Angelica Schiatti a Domenica In, in occasione della partecipazione del suo ex partner Morgan. Il cantante è uno dei protagonisti della puntata turbolenta di oggi, dove inevitabilmente vengono toccati tasti roventi della sua vita privata e sentimentale. Come il tasto che riguarda la relazione con Angelica Schiatti, nata e naufragata in un battito di ciglio. Pesanti le accuse lanciate dallo stesso Morgan durante un’intervista rilasciata all’Huffpost, dove ha raccontato quelle che lui definisce “strane reazioni” da parte di Angelica nei suoi confronti. “Si è completamente negata”, ha confessato l’artista, prima di ipotizzare che Angelica sia in trattamento psichiatrico, essendo una persona priva di emozioni e gravemente lesa. Cosa è accaduto davvero tra i due?

Angelica Schiatti, la cantautrice di Monza che ha stregato Morgan

Il nome di Angelica Schiatti è diventato popolare non solo per la relazione con Morgan, ma anche e soprattutto per la sua guida dei Santa Margaret, la band con cui ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, realizzato un tour di ventiquattro mesi e agguantato la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima. Non solo, dalla biografia di Angelica Schiatti si apprende l’esibizione in Piazza Duomo per gli Ema’s prima dei Duran Duran e la vittoria agli Mtv Awards New Generation. Amante della musica e con uno spirito avventuriero, la cantante ha avviato la carriera di solista negli ultimi due anni. La conoscenza con Morgan di fatto sembra aver aumentato la sua popolarità, benché il loro rapporto sia ormai diventato piuttosto complicato.



