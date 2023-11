ANGELICA ELIMINATA DA X FACTOR 2023/ Da favorita a flop in semifinale: il pubblico la stronca

È Angelica Bove la seconda eliminata della semifinale di X Factor 2023. Un verdetto a sorpresa quello deciso dal pubblico al termine della manche degli inediti. La sua L’inverno non ha convinto gli spettatori, sia nel sound che nella intonazione apparsa a tratti tremolante probabilmente a causa dell’emozione. E dire che la cantante del roster di Ambra Angiolini era la favorita per la vittoria finale di questa edizione proprio in virtù della sua splendida voce. Il web però non ha dubbi: le assegnazioni sempre nel medesimo stile l’hanno penalizzata. “Sembra che canti sempre lo stesso brano”, hanno commentato gli utenti.

Iacchetti: "Con il Covid ho creduto di morire"/ "Stavo malissimo. Oggi dono un'ambulanza a Bergamo"

Adesso l’artista dovrà dimostrare al di fuori della trasmissione di valere. “Per me è stata una esperienza incredibile, ringrazio tutti. Mi sono affezionata anche al pavimento. Ho trovato tanta umanità, ho imparato moltissime cose e mi sono messa alla prova”, ha commentato Angelica prima di abbandonare il palco.

Mirko Brunetti, nuovo sfogo contro Greta Rossetti al Grande Fratello/ "Mi difende, poi mi lascia in diretta"

Angelica Bove: il percorso a X Factor intriso di sogni e ricordi dolorosi

Angelica Bove, possibile vincitrice di X Factor secondo il web ma attualmente semifinalista e concorrente apprezzata dal pubblico e dai giudici di X Factor 2023. Angelica, classe 1993, ha iniziato a cantare nella vasca da bagno, per lei la musica è il modo migliore per sfogarsi, lasciare andare ogni dolore e liberarsi di qualunque peso; un concetto della musica che è arrivato forte e chiaro a tutti e in particolare ai giudici che sin dal primo momento hanno apprezzato le sue qualità vocali ma soprattutto la grande emotività trasmessa dalla concorrente.

Emis Killa, polemiche sul capodanno a Ladispoli/ Il sindaco lo difende e sbotta: "Mentalità da paesello"

La storia personale di Angelica ha lasciato tutti a bocca aperta, dal parto trigemellare della madre alla tragica morte di entrambi i genitori; il talento dimostrato dalla cantante durante il suo percorso a X Factor però ha adombrato l’aspetto privato e ha messo in luce le sue qualità artistiche, la sua strada verso il successo e anche la possibile vittoria del talent. Dopo le audizioni, passate con 4 si da parte dei giudici dopo essersi esibita sulle note di “La notte” di Arisa, per Angelica è stato un susseguirsi di successi e belle emozioni e ora la cantante è pronta per la semifinale.

Angelica Bove vincerà X Factor 2023?

Chi vincerà X Factor 2023 e perchè molti puntano su Angelica? Sono numerose le persone che prevedono la vittoria di Angelica, non solo per l’impatto che la sua storia personale ha avuto sul pubblico ma anche per il suo grande talento vocale. Entrata nel team Ambra Angiolini, Angelica ha cantato “All I Want” ai Bootcamp, cover che ha avuto successo anche su spotify e sul web nelle settimane successive, “Iron Sky” alle Home visit e poi gli emozionanti brani dei Live: “Generale”, “Nothing Compares 2 U”, “Love me again” e “Otis Redding”.

Dopo queste esibizioni molti sono certi che Angelica possa vincere il talent e l’unica rivale secondo i social sembra essere Maria Tomba del team Fedez, che secondo i pareri del pubblico non ha le stesse qualità vocali di Angelica ma ha una grande presenza scenica ed è in grado di coinvolgere molto il pubblico. Da un lato Angelica Bove, in grado di far piangere ed emozionare, dall’altro Maria Tomba, pura energia e divertimento. Anche i giudici di X Factor in qualche modo hanno espresso delle preferenze, per Fedez e D’Argen Maria Tomba è unica e indiscussa, Ambra invece predilige Angelica ritenendo che lei abbia una purezza e una voce invidiabili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA