Angelica Spatarella, fidanzata Eduardo Scarpetta/ “Il mondo del cinema è maschilista”

Angelica Spatarella è la fidanzata di Eduardo Scarpetta, l’attore della serie “Le fate ignoranti” e discendente del noto Eduardo Scarpetta, attore e commediografo, capostipite della famiglia Scarpetta-De Filippo. Nonostante in una intervista l’attore rivelò: “mi piacciono le donne, ma sono single. Quelli del mio trisnonno erano altri tempi e lui era visto quasi come un dio: nobilissimo, galante, bello, talentuoso. Tra l’altro, a differenza di me, era un pochino megalomane”, Eduardo è felicemente fidanzato con una regista e direttrice di scena. In realtà nessuno dei due ha mai confermato la cosa, visto che la coppia vive il proprio amore lontano dal clamore mediatico. Una scelta che rispetto in pieno il carattere schivo e riservato della giovane promessa del cinema italiano che, dopo aver prestato il volto a Renato Carosone nel film tv, ha spiccato definitivamente il volo con la serie “Le fate ignoranti” disponibile su Disney +.

Ma chi è Angelica Spatarella, la fidanzata di Eduardo Scarpetta? Sono davvero pochissime le informazioni sulla giovane fidanzata che di professione fa la regista e direttrice di scena. Anche se non c’è la conferma ufficiale, i rumors su una loro relazione si fanno sempre più insistenti complici anche una serie di immagini e fotografie condivise sui social dall’attore.

Eduardo Scarpetta e la fidanzata Angelica Spatarella: l’amore per il cinema

Angelica Spatarella è la fidanzata di Eduardo Scarpetta. Classe 1994, Angelica è nata a Napoli e lavora come segretaria di edizione e si sta muovendo per lavorare nel mondo della produzione cinematografica. La passione per il cinema è nata sin da quando era una ragazzina visto che ha avuto modo di vivere il lavoro sul set. Intervistata da diregiovani.it, la giovane regista e segretaria di edizione ha rivelato: “quello del cinema è ancora “un mondo prevalentemente maschile e per questo maschilista”.

Parlando poi del suo ruolo ha rivelato: “la segretaria di edizione è una figura professionale che si posiziona al centro tra fotografia, montaggio e regia, anche se tecnicamente fa parte del reparto regia. Tutto ciò che la segretaria di edizione fa è orientato a assicurare la continuità di montaggio. Questo perché un film non viene girato in sequenza, e quindi dalla prima all’ultima scena. Ci si organizza secondo la disponibilità degli attori e delle location. La segretaria di edizione si occupa, quindi, di assicurare coerenza di costumi, trucco e inquadrature. In base a tecniche specifiche, la segretaria di regia, in coordinamento con il direttore della fotografia, individua, ad esempio, il punto della macchina da cui fare tagli. Esistono regole prestabilite per cui un’inquadratura, rispetto ad un’altra, è montabile oppure no”. Tra le sue esperienze anche il film “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek che ricorda ancora oggi con grande orgoglio.











